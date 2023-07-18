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新豐掩埋場剩3處有火煙 楊文科要環保局朝這方向檢討

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣長楊文科也在縣府主管會報中指示，一定要徹底檢討，利用現代科技做好事先預防工作。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科也在縣府主管會報中指示，一定要徹底檢討，利用現代科技做好事先預防工作。記者黃羿馨／攝影

新竹縣新豐垃圾掩埋場前天發生大火，雖在昨晨控制，但仍有零星殘火在深層悶燒。新竹縣消防局出動超過140名的警消、義消及新竹市消防局輪班至掩埋場救災，經過一夜搶救，目前僅剩西北側、北側、東側悶燒有些許明火，預計今晚全面排除。新竹縣長楊文科在縣府主管會報中指示，一定要徹底檢討，利用現代科技做好事先預防工作。

新竹縣消防局長陳中振在主管會報中指出，由於現場堆置垃圾高度較高、面積較廣，火勢均在深層悶燒，所以殘火處理時間較久，必須搭配挖土機開挖、水線支援處理殘火。前天（16日）及昨天（17日）均有4到5台挖土機及佈水線同步進行射水降溫，以求盡速殘火處理、避免悶燒。

陳中振表示，目前垃圾場在西北側、北側、東側有些許明火，大量白煙向西北側擴散，現場共出動8車、30人（含義消）並調動5部水庫車，以及3台挖土搶救，預計今天以前完成殘火處理，降低現場悶燒狀況，也因現場煙霧瀰漫，消防員均配戴空氣呼吸器面罩及氣瓶確保安全。

楊文科說，垃圾堆置是不得已的手段，每到夏天沼氣就會自燃引起火災，環保局雖設有監測器和消防水線，但監測器位置、距離是否配合風向，才能即時感受溫度升高、發揮預防作用。

楊文科也指示環保局「徹底檢討」，研擬如何用現代科技預防災害，掩埋場監測器路線要及時監測溫度、沼氣，結合消防水線工程、降低自燃現象，「預防要更徹底」。

新竹縣環保局長朱振群則表示，新豐掩埋場近3年發生15次火警，昨天環保署北區環境督察大隊也前來勘查，這兩天環保局也與請挖土機廠商合作支援，與消防員一起挖翻、布水線，盡快排除悶燒。

環保局長朱振群則表示，新豐掩埋場近3年發生15次火警。記者黃羿馨／攝影
環保局長朱振群則表示，新豐掩埋場近3年發生15次火警。記者黃羿馨／攝影
經過一夜搶救，今天新豐掩埋場東側仍有火煙。圖／新竹縣消防局提供
經過一夜搶救，今天新豐掩埋場東側仍有火煙。圖／新竹縣消防局提供
經過一夜搶救，今天新豐掩埋場西側仍有火煙。圖／新竹縣消防局提供
經過一夜搶救，今天新豐掩埋場西側仍有火煙。圖／新竹縣消防局提供
陳中振在主管會報中指出，由於現場堆置垃圾高度較高、面積較廣，火勢均在深層悶燒，所以殘火處理時間較久。記者黃羿馨／攝影
陳中振在主管會報中指出，由於現場堆置垃圾高度較高、面積較廣，火勢均在深層悶燒，所以殘火處理時間較久。記者黃羿馨／攝影

新竹 楊文科 火災

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