車速快嚇到會勘官員 火炎山步道入口台13線擬設測速桿

苗栗縣三義鄉火炎山步道台13線入口處，大下坡的車速嚇到會勘營建署官員，補助590萬元建置測速桿等設施改善，縣務會議今天討論通過，至於速限每小時30公里再進一步檢討。

三義鄉長呂明忠今天在縣務會議提案，他指出，火炎山熱門，曾被網路票選全台第一名步道，台13線登山口，正值大下坡，車速快成了易肇事路段，大小事故頻傳，營建署官員今年5月會勘「火炎山人行空間暨危險路口周邊環境改善計畫」工程，當場被呼嘯而過的車輛嚇到。

呂明忠說，營建署為改善安全，隨後追加補助590萬元，指示建置測速桿等設施改善，縣府、縣警察局及鄉公所等單位7月4日辦理會勘，但即便由鄉公所施工後再移交，警察局卻不同意設置測速桿。

縣警局長莊勝雄指出，台13線火炎山入口處的速限每小時30公里，且上方2公里在苗栗警察分局龍騰派出所旁，已經設置測速桿，速限每小時50公里，下方約600公尺處，還有一處警方機動式測速地點，密集且速限落差的測速，容易引發民怨， 建議以道路現況改善。

縣長鍾東錦裁示，2公里多的區間連續設置2支測速桿，並無不法，同意營建署、鄉公所基於安全性設置測速桿，至於時速限制30公里，可以提報道安會報等討論審議。