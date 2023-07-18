兩項瓶頸道路將拓寬 頭份-竹南交通可改善

苗栗縣竹南鎮公義路至頭份市信義路聯絡道路工程及濱江街拓寬工程，涉及都市計畫變更，縣都委會最近審議通過草案，兩地交通狀況未來可望獲得改善。

頭份、竹南地區發展迅速，竹南鎮公義路至頭份信義路聯絡道路長約500公尺，是頭份市區至竹南科學園區捷徑，但受到大埔台地高差阻隔，現有路寬僅2.5至5.5公尺，計畫拓寬至12公尺，營建署核定總經費1.8億，其中，百歲橋高程不符合易淹水區水患治理計畫，須拆除重建，辦理都計變更。

都市計畫變更草案，擬調整路線往西側公有土地，減少徵收東側私有土地335平方公尺，原計畫農業區0.0436公頃、道路用地0.0457公頃，變更道路用地0.0436公頃、住宅區0.0174公頃、農業區0.0283公頃。

苗栗縣頭份市濱江街僅寬5至6公尺，都計變更草案擬拓寬至10公尺。圖／頭份市公所提供

頭份濱江街從苗5線（水源路）至縣道124丙線（正興路）長約2公里，現況寬5至6公尺，因分流124丙線砂石車、尖山地區往頭份市區，成為交通瓶頸，擬拓寬至10公尺。

縣府指出，兩項工程都列管推動，草案將送內政部都委會審議，其中，聯絡道案經費已核定，都市計畫變更公布實施後，將啟動設計等後續作業。