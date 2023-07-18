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新聞眼／大火燒出3大隱憂 垃圾去化不樂觀

聯合報／ 本報記者郭政芬黃羿馨范榮達

新豐垃圾掩埋場前天燃燒面積上看5個籃球場大小，火勢雖滅，卻燒出竹縣垃圾處理三大隱憂，如何尋求跨縣市更多合作，成為去化關鍵；不過，鄰近的桃園、竹市和苗栗也有不確定因素，竹縣在自己的焚化爐正式運轉前，垃圾去化問題恐無樂觀看待空間。

第一個隱憂是掩埋場目前只能持續堆置垃圾，竹縣雖委託竹市、苗栗燒垃圾，但每天仍堆置約60噸，10月起因竹市、苗栗焚化爐整改，預計4個月不收，竹縣可能每天累積堆置達200噸，掩埋場恐破20萬噸，不僅創歷年最多紀錄，也增加去化難度和更多火警、汙染風險。

其次是竹縣4年來廢棄物產生量持續增加，2021年較2018年增加4萬7392噸，增加22.07%，妥善處理率卻持續下降，減少19.6％，環保局推估主要是因人口成長逐年增加；第三隱憂是竹縣掩埋場已堆成垃圾山，打包卻無法解決所有問題，環境衛生堪慮。

據掌握，竹縣焚化爐爭取明年中旬完工，如經試營運順利，明年底前正式營運。然而先前因疫情缺工、缺料導致工期延宕，技術問題也可能導致延誤，一切未必順利。

這場大火揭開竹縣垃圾大量堆置真相，縣府應讓民眾了解「垃圾黑暗期」已至，更積極推動落實資源回收和垃圾減量。21日桃竹竹苗要開區域治理平台會議，但其他三縣市也有歲修、量大和去化等問題，竹縣洽談未必樂觀。

焚化爐 廢棄物

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