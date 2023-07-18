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新豐掩埋場悶燒飄臭 空品紫爆

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新豐掩埋場前晚大火，昨天上午火勢已控制，預計最快今晚排除悶燒。記者黃羿馨／攝影
新豐掩埋場前晚大火，昨天上午火勢已控制，預計最快今晚排除悶燒。記者黃羿馨／攝影

新竹縣新豐垃圾掩埋場前晚發生火警，昨天凌晨撲熄後持續悶燒，上午附近地區PM2.5一度紫爆，另因風向轉變，周邊居民也聞到臭味，消防局預計最快今晚完全排除悶燒；縣府指出，將盡力降低垃圾堆置數量並繼續分選打包，同時做好掩埋場防災工作。

新豐垃圾掩埋場堆置垃圾約15.3萬噸，其中2千噸以太空包打包，前晚6時起火，燃燒面積近200坪，火勢驚人，消防局共調派超過140名警、義消和11部怪手救援，昨已無明火，但斷續冒出濃煙，研判內部悶燒，持續灑水降溫、開挖排除。

環保局表示，前天風往海上吹，昨晨轉向，推斷新豐、湖口和竹北部分地區空品受影響，但懸浮微粒和揮發性有機化合物都在不致影響健康範圍，唯獨昨天上午9時新豐、竹北交界的牛牯嶺，周邊監測到PM2.5達150.4至250.4μg/m3。

竹北陳姓居民表示，昨天中午在市區聞到刺鼻焦臭味，空氣也都白白的，擔心吸入戴奧辛影響健康和小孩腦部發育；另有民眾認為，掩埋場平常就臭，起火又燒到空品「紫爆」，縣府要設法解決地方長期煩惱。

新竹縣長楊文科昨天一早前往掩埋場關心火警、慰問消防員，並表示，由於垃圾堆置量多加天熱，推測起火原因是沼氣自燃，環保局持續監測空氣品質，並與外縣市洽談代為焚燒垃圾，盡可能降低堆置量。

楊文科說，竹縣焚化爐預計明年8月完工、年底開始試營運，最大處理量達500噸，連同竹縣每日產生和堆置的垃圾都會加速去化。

新竹 楊文科

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