整治再利用 蘆竹鎘汙染區建共融公園

桃園市蘆竹區中福地區部分農地曾遭鎘汙染，經長期整治後解除列管，仍無法耕種，市府規畫選定部分土地建置公園遊戲場和活動中心，昨天動工，市長張善政喻為「起死回生」，但民眾仍關切其他汙染土地活化方式，都發局表示，已辦理「城市藍圖規畫案」評估未來發展。

中福地區1977年爆發鎘汙染事件，當時市府針對30公頃左右汙染農地，畫定休耕地區整治，雖完成改善後全面解除列管，但因農地荒廢多年，幾乎無法耕作。市府經盤點，發現蘆竹區新莊里附近缺乏公園和活動中心，因此將「蘆竹區新庄子段1957地號」土地配合都市計畫變更為公園用地，並規畫設置鄰里型公園及市民活動中心，工程昨辦開工典禮。

張善政表示，這塊土地2021年5月完成都計變更，同年10月土壤汙染解列，市府決議斥資2000萬元建置公園遊戲場，「等於起死回生」，未來將打造全齡友善的休憩空間，工期180天，預計今年12月完工，將先開放使用，後續由民政局和區公所接手執行第2期工程，在龍安街三段一帶斥資3400萬元建置市民活動中心，工期360天，預計明年開工。

依往例，這座公園遊戲場也經公民參與，將依地形塑造約2公尺高差的坡地空間，設置多種不同活動型態遊戲設施；市民活動中心並規畫停車空間、YouBike站點及公廁等設施。

但鎘汙染土地仍有多數尚未利用，中福緊鄰大竹地區，是蘆竹區中心，周邊有南崁特區、桃園藝文特區、中路司法特區、中壢青埔特區與桃園航空城等，後續土開利用引起各界關心。

議員張桂綿建議，當地地理優勢極佳，不過目前公共設施仍不足，市府應盤整無法農用的土地，增闢學校、道路、大型公園甚至作為市府行政園區用地，改善當地生活品質。

都發局表示，土地活化方式很多，除區段徵收也可以產業創新條例報編工業區，市府6月已發包城市藍圖規畫案，針對全市規畫提出短中長期計畫，蘆竹鎘汙染土地也是討論內容，重新盤點後，會再以藍圖規畫案結論進行全市空間發展分配。