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苗栗縣原民中心恢復原民處 修法草案近期送議會

中央社／ 苗栗縣17日電

苗栗縣府2016年組織調整，將原住民族行政處降為二級單位「事務中心」引發族人不滿。縣長鍾東錦今天表示，恢復原民處的組織修法草案近期將送議會，盼早日通過兌現競選政見。

苗栗縣政府2016年1月因應組織調整，成立勞工及青年發展處，並將一級單位「原住民族行政處」，改為二級單位「原住民族事務中心」，引發原住民族不滿「降級」爭議。鍾東錦去年競選期間承諾，上任後要讓原民中心恢復為一級單位，並對多元族群的需求，讓資源平均分配。

社團法人瘋濟宮慈善會長期關懷弱勢族群，今天透過立委高金素梅將數車的醫療用品、輔具運至苗栗縣泰安鄉原住民部落，鍾東錦會同縣府原民中心主任蔣意雄、苗栗縣議員劉美蘭、泰安鄉長陳吉基等人一起關懷、分送物資。

鍾東錦提到，各界關切原住民族事務中心恢復「原民處」議題，縣府已草擬縣府組織修法草案，希望議會這次臨時會或10月的定期會能夠排入議程審議，若順利的話，明年可望將位階恢復為縣府一級單位「原民處」。

縣府原住民族事務中心主任蔣意雄告訴中央社記者，過去原民處改制「中心」，雖然人力、預算均未縮減，但因為變成二級單位，難免令族人有遭降貶不良觀感，公務員代表縣府到外縣市或中央部會開會、爭取預算，也偶有矮人一截的無力感。

蔣意雄說，目前原民中心的課長為7職等，地方公所課長卻是8職等，就公務機關而言，「縣府要督導地方業務，這樣有點奇怪」，他認為原民處未來恢復改制為一級單位後，有助於原住民公務員升遷流暢，也彰顯對原住民族的尊重。

原住民 鍾東錦 苗栗縣

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