瘋濟宮慈善會關懷原鄉弱勢 第三度到苗栗泰安送愛心

「社團法人瘋濟宮慈善會」關心原住民偏鄉部落弱勢族群，透過立委高金素梅等人協助，今天下午將數車的醫療用品、輔具運抵苗栗縣泰安鄉，深入部落角落為弱勢家庭分送急需物資，減輕家庭經濟負擔；縣長鍾東錦表示，原住民族事務中心位階恢復為「原民處」的組織修法草案，近期將提請縣議會審議，將爭取議會支持早日通過，早日兌現他的競選政見。

來自屏東的「瘋濟宮慈善會」到原鄉送愛心，今天下午1點30左右，縣長鍾東錦偕同原民中心主任蔣意雄、縣議員劉美蘭和泰安鄉長陳吉基，帶領慈善會理事長林意翔、立委高金素梅等人，載運醫療用品和輔具的車隊抵達泰安鄉公所。

原民中心表示，縣內設置的泰安及獅潭鄉原住民族家庭服務中心，從109年度開始連結瘋濟宫慈善會合作迄今，針對偏鄉原住民低收入戶、邊緣戶、身障者，發送各項醫療用品及輔具（包括：尿布、尿片、復健褲、看護墊、洗澡椅、助步車、電動病床、抽痰機、拐杖等），去年受到疫情影響被迫暫停發送。

林意翔表示，今天是第三度到泰安捐贈物資，合計約有百戶弱勢家庭受惠，總計發放尿布148箱、看護墊20箱、尿片16箱、輪椅2台、洗澡椅1台等，為偏鄉弱勢家庭提供服務。

鍾東錦表示，「苗栗縣都會區原住民族綜合服務中心」已爭取和籌措近一億經費，正在頭份市興建，將提供都會區原住民長者照護、學童課後照顧、部落大學、家服中心、部落聚會空間等多重功能空間。