文博會11月登場 「桃園版華山」、7個超現實生物搶先曝光

桃園市中原營區修復為中原文創園區，保留營區19棟庫房群，號稱要打造「桃園版華山」。市長張善政今天表示，今年11月園區將迎來桃園文創博覽會，活動結束後，中原文創園區將正式對外開放，明年起正式營運。市府今天也搶先公布文博會專屬IP角色，以7個具未來感的超現實生物，呈現桃園各種人文風貌，可愛模樣相當吸睛。

中原營區位於中壢區台一線與普忠路口，占地約12公頃，原為國防部聯合後勤司令部接受美援物資的主要倉儲區，市府近年與國防部合作推動活化，保留營區內的19棟庫房群老建築，首波修復10棟打造成為中原文創園區及中原創業村。

文化局表示，中原文創園區今年6月成立籌備小組後，預計7月底完成設施群工程驗收、10月中完成區段徵收工程驗收，明年初正式營運。園區未來涵蓋餐飲、消費、文化、表演、藝術等多元面向，並成立「桃園城市文化創新中心」，引進產業並促成在地產學合作。

11月25日至12月10日登場的桃園文博會，將是中原文創園區舉辦的第一場盛事，文化局今天特別舉辦記者會，在活動前4個月搶先曝光文博會7個專屬角色，型態多樣的超現實生物分別代表桃園的藝術、族群、農業、教育、青年創意等面向，可愛模樣吸引在場多位民眾目光。