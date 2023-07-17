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文博會11月登場 「桃園版華山」、7個超現實生物搶先曝光
桃園市中原營區修復為中原文創園區，保留營區19棟庫房群，號稱要打造「桃園版華山」。市長張善政今天表示，今年11月園區將迎來桃園文創博覽會，活動結束後，中原文創園區將正式對外開放，明年起正式營運。市府今天也搶先公布文博會專屬IP角色，以7個具未來感的超現實生物，呈現桃園各種人文風貌，可愛模樣相當吸睛。
中原營區位於中壢區台一線與普忠路口，占地約12公頃，原為國防部聯合後勤司令部接受美援物資的主要倉儲區，市府近年與國防部合作推動活化，保留營區內的19棟庫房群老建築，首波修復10棟打造成為中原文創園區及中原創業村。
文化局表示，中原文創園區今年6月成立籌備小組後，預計7月底完成設施群工程驗收、10月中完成區段徵收工程驗收，明年初正式營運。園區未來涵蓋餐飲、消費、文化、表演、藝術等多元面向，並成立「桃園城市文化創新中心」，引進產業並促成在地產學合作。
11月25日至12月10日登場的桃園文博會，將是中原文創園區舉辦的第一場盛事，文化局今天特別舉辦記者會，在活動前4個月搶先曝光文博會7個專屬角色，型態多樣的超現實生物分別代表桃園的藝術、族群、農業、教育、青年創意等面向，可愛模樣吸引在場多位民眾目光。
桃園文博會每2年舉辦一次，去年因疫情延至今年舉行。文化局長邱正生表示，今年活動邁入第3屆，年度主題為「桃園超有種」，主視覺以文化基因、細胞演化為設計概念，本屆展覽不僅向民眾介紹桃園的城市現況，也在實驗與議題整合的策展過程中，尋找城市未來的可能性與認同，歡迎民眾年底一起見證中原營區重生的面貌。
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