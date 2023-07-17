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桃園重金屬污染農地整治再利用 轉型蘆竹特色公園

中央社／ 桃園17日電

桃園蘆竹新庄子段1957地號遊戲場新闢工程今天開工，市府將針對這塊早年受重金屬污染，近年來整治完成土地重新規劃，打造成特色公園及市民活動中心，提供市民宜居安全環境。

桃園市長張善政出席開工動土典禮致詞表示，「蘆竹區新庄子段1957地號」原為農地，早年受重金屬污染，近年來整治完成後，市府評估周邊地區缺乏公共活動場域，因此配合都市計畫變更為「公園用地」，分2階段規劃特色公園及市民活動中心。

張善政說，第一期公園區域工程面積約2200平方公尺，由工務局開闢為公園與共融式兒童遊戲場，預計12月底完工，打造全齡友善的休憩空間；至於第二期市民活動中心工程預計明年開工，目前全市還有7個公園正在施工、招標或進行規劃，期盼公園設施能更符合在地需求，為市民打造安全宜居的好環境。

工務局局長汪在宙指出，在公園區域工程上，參考地方建議，打造具有「在地感」及「分齡適性適能」遊戲場，與周邊生態、居民生活及在地文化緊密結合，預計今年底優先開放民眾使用；至於市民活動中心興建工程將規劃停車空間、YouBike站點及公廁等設施，為市民提供優質公共休憩場域。

張善政 都市計畫

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