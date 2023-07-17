新豐掩埋場燒出堆置問題 竹縣焚化廠最快明年可燒垃圾

新竹縣新豐掩埋場大火讓民眾憂心垃圾堆置問題，進而關心新竹縣焚化廠（新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案）工程進度。翰陽科技綠能表示，因受全球疫情及台灣缺工、缺料等影響，導致工程一度延宕，現進度已追上，預計明年8月底整體機械竣工，9月起試運轉，12月底垃圾正式投料，2025年前可商轉營運。

得標廠商台鎔科技子公司翰陽科技綠能（股）公司總經理林學堅指出，焚化廠依據原合約預計於民國2024年1月底完工營運，但近2年期間，因受疫情及缺工、缺料等影響，導致工程一度延宕，且原本投標金額預估成本為47.6億，現今成本已增至55億至60億。

林學堅表示，焚化廠腹地約為2.7公頃，分為行政大樓、主廠房、煙囪三大區塊，行政大樓目前2樓地板灌漿完成，主廠房鍋爐設備鋼構已經進行到第四節柱吊裝立柱作業，並進行儲坑、機房、汙水廠6米空中梁灌漿作業。

林學堅說，煙囪部分為了有效防制空污，總高度達近100公尺，且需一體成形，傳統板模工法無法執行，只能改用罕見的滑動模板進行爬升施作，工法為建模、灌漿、拆模、再成型。

在混凝土澆置過程中，需要持續移動施工、24小時施作，每日上升約3公尺，至今已完成49.1公尺，預計8月9日全面完成外部RC結構作業，後續進行內部煙管鋼構及鋼梯作業，最後將依照計畫執行外部彩繪作業。