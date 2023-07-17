快訊

「水不斷湧入…」南韓地下道巴士慘遭暴洪滅頂 罹難者生前求救通話曝

下班小心！18縣市發布豪大雨特報 4地雨彈升級防雷雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新豐掩埋場燒出堆置問題 竹縣焚化廠最快明年可燒垃圾

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣焚化廠腹地約為2.7公頃，分為行政大樓、主廠房、煙囪三大區塊。記者黃羿馨／攝影
新竹縣焚化廠腹地約為2.7公頃，分為行政大樓、主廠房、煙囪三大區塊。記者黃羿馨／攝影

新竹縣新豐掩埋場大火讓民眾憂心垃圾堆置問題，進而關心新竹縣焚化廠（新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案）工程進度。翰陽科技綠能表示，因受全球疫情及台灣缺工、缺料等影響，導致工程一度延宕，現進度已追上，預計明年8月底整體機械竣工，9月起試運轉，12月底垃圾正式投料，2025年前可商轉營運。

得標廠商台鎔科技子公司翰陽科技綠能（股）公司總經理林學堅指出，焚化廠依據原合約預計於民國2024年1月底完工營運，但近2年期間，因受疫情及缺工、缺料等影響，導致工程一度延宕，且原本投標金額預估成本為47.6億，現今成本已增至55億至60億。

林學堅表示，焚化廠腹地約為2.7公頃，分為行政大樓、主廠房、煙囪三大區塊，行政大樓目前2樓地板灌漿完成，主廠房鍋爐設備鋼構已經進行到第四節柱吊裝立柱作業，並進行儲坑、機房、汙水廠6米空中梁灌漿作業。

林學堅說，煙囪部分為了有效防制空污，總高度達近100公尺，且需一體成形，傳統板模工法無法執行，只能改用罕見的滑動模板進行爬升施作，工法為建模、灌漿、拆模、再成型。

在混凝土澆置過程中，需要持續移動施工、24小時施作，每日上升約3公尺，至今已完成49.1公尺，預計8月9日全面完成外部RC結構作業，後續進行內部煙管鋼構及鋼梯作業，最後將依照計畫執行外部彩繪作業。

林學堅說，也因須承載大型鍋爐，因此地基穩固相當重要，光是基地就打了475支30公尺基樁，花了不少時間和精力。林學堅說，全案預計2024年8月底整體機械竣工，9月起開始進行試運轉並取得試運計畫書核可，12月底進行垃圾正式投料，預計於2025年初正式商轉營運。

焚化廠預計明年8月底整體機械竣工，9月起試運轉，12月底垃圾正式投料，2025年前可商轉營運。圖／翰陽科技提供
焚化廠預計明年8月底整體機械竣工，9月起試運轉，12月底垃圾正式投料，2025年前可商轉營運。圖／翰陽科技提供
新竹縣焚化廠煙囪為了有效防制空污，總高度達近100公尺，且需一體成形。記者黃羿馨／攝影
新竹縣焚化廠煙囪為了有效防制空污，總高度達近100公尺，且需一體成形。記者黃羿馨／攝影

新竹 疫情

延伸閱讀

驚！空拍影片曝光 新豐掩埋場大量濃煙往陸地飄好臭

【即時短評】竹縣垃圾大火燒出三大隱憂 年底垃圾堆20萬噸...歷年最多

森遊竹縣尋寶特攻隊10路線今開跑 走步道可抽iPhone

竹縣新豐掩埋場火勢控制 警消持續監控防復燃

相關新聞

文博會11月登場 「桃園版華山」、7個超現實生物搶先曝光

桃園市中原營區修復為中原文創園區，保留營區19棟庫房群，號稱要打造「桃園版華山」。市長張善政今天表示，今年11月園區將迎...

新豐掩埋場燒出堆置問題 竹縣焚化廠最快明年可燒垃圾

新竹縣新豐掩埋場大火讓民眾憂心垃圾堆置問題，進而關心新竹縣焚化廠（新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案）工...

驚！空拍影片曝光 新豐掩埋場大量濃煙往陸地飄好臭

新竹縣新豐鄉垃圾掩埋場昨晚間發生火警，當時大火發生時，風往海面吹、氣流向上升，今天風已轉向往陸地吹，從今天下午三點多的空...

百年普濟堂遶境第二個年 桃園大溪大禧將軍拜廟走秀吸睛

桃園市大溪向來有「第二個過年」之稱的大溪普濟堂關聖帝君聖誕遶境慶典，市府文化局今年決定策畫籌辦「大溪大禧」活動，大溪木藝...

蘆竹鎘汙染區變身共融公園 地方盼其餘農地也起死回生

桃園市蘆竹區中福地區農地曾遭鎘汙染，經長期整治後解除列管，仍無法耕種，市府經規畫，選定部分土地分階段建置公園遊戲場和活動...

【即時短評】竹縣垃圾大火燒出三大隱憂 年底垃圾堆20萬噸...歷年最多

新竹縣新豐鄉垃圾掩埋場昨天發生火警意外，垃圾掩埋場瞬間陷入火海，初估燃燒面積約182坪，悶燒範圍上看5個籃球場大小，雪上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦