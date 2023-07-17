驚！空拍影片曝光 新豐掩埋場大量濃煙往陸地飄好臭

新竹縣新豐鄉垃圾掩埋場昨晚間發生火警，當時大火發生時，風往海面吹、氣流向上升，今天風已轉向往陸地吹，從今天下午三點多的空拍的畫面來看，可以看見新竹沿海地帶的上方，都被白色的煙霧籠罩，且範圍越來越大，新豐、竹北已瀰漫一股燒焦味，民眾提醒「要把門窗關緊。」

今天下午3點多，有民眾在南寮地帶飛空拍機，只見新豐垃圾掩埋場上方仍有大量的煙霧，且不斷地往陸地上飄，範圍越來越廣。新竹縣新豐掩埋場今天0時許火勢順利撲滅，但由於垃圾底下仍有悶燒狀況，目前消防人員仍持續灑水降溫中。