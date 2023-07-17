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驚！空拍影片曝光 新豐掩埋場大量濃煙往陸地飄好臭

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣新豐鄉垃圾掩埋場昨晚間發生火警，當時大火發生時，風往海面吹、氣流向上升，今天風已轉向往陸地吹。圖／讀者提供
新竹縣新豐鄉垃圾掩埋場昨晚間發生火警，當時大火發生時，風往海面吹、氣流向上升，今天風已轉向往陸地吹。圖／讀者提供

新竹縣新豐鄉垃圾掩埋場昨晚間發生火警，當時大火發生時，風往海面吹、氣流向上升，今天風已轉向往陸地吹，從今天下午三點多的空拍的畫面來看，可以看見新竹沿海地帶的上方，都被白色的煙霧籠罩，且範圍越來越大，新豐、竹北已瀰漫一股燒焦味，民眾提醒「要把門窗關緊。」

今天下午3點多，有民眾在南寮地帶飛空拍機，只見新豐垃圾掩埋場上方仍有大量的煙霧，且不斷地往陸地上飄，範圍越來越廣。新竹縣新豐掩埋場今天0時許火勢順利撲滅，但由於垃圾底下仍有悶燒狀況，目前消防人員仍持續灑水降溫中。

不少民眾直言「有塑膠味」，直呼很臭，更擔心吸入對人體有害，不過據新竹縣政府環保局監測數據，目前皆在不致影響範圍。新竹縣環保局指出，持續監測中，根據火災感測器指出，昨日火警影響時段新豐掩埋場風向為西風系，感測器於今天上午8時50分起開始明確受到火警污染影響，影響直至上午11時後趨緩，火警影響範圍方面，依感測器部件區域推斷可至距掩埋場東北方（新豐、湖口）4.7處，及距掩埋場西南方（竹北市）7.8公里處。

從今天下午三點多的空拍的畫面來看，可以看見新竹沿海地帶的上方，都被白色的煙霧籠罩。圖／讀者提供
從今天下午三點多的空拍的畫面來看，可以看見新竹沿海地帶的上方，都被白色的煙霧籠罩。圖／讀者提供
新豐、竹北已瀰漫一股燒焦味，民眾提醒「要把門窗關緊。」圖／讀者提供
新豐、竹北已瀰漫一股燒焦味，民眾提醒「要把門窗關緊。」圖／讀者提供

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