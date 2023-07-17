聽新聞
test
0:00 / 0:00
驚！空拍影片曝光 新豐掩埋場大量濃煙往陸地飄好臭
新竹縣新豐鄉垃圾掩埋場昨晚間發生火警，當時大火發生時，風往海面吹、氣流向上升，今天風已轉向往陸地吹，從今天下午三點多的空拍的畫面來看，可以看見新竹沿海地帶的上方，都被白色的煙霧籠罩，且範圍越來越大，新豐、竹北已瀰漫一股燒焦味，民眾提醒「要把門窗關緊。」
今天下午3點多，有民眾在南寮地帶飛空拍機，只見新豐垃圾掩埋場上方仍有大量的煙霧，且不斷地往陸地上飄，範圍越來越廣。新竹縣新豐掩埋場今天0時許火勢順利撲滅，但由於垃圾底下仍有悶燒狀況，目前消防人員仍持續灑水降溫中。
不少民眾直言「有塑膠味」，直呼很臭，更擔心吸入對人體有害，不過據新竹縣政府環保局監測數據，目前皆在不致影響範圍。新竹縣環保局指出，持續監測中，根據火災感測器指出，昨日火警影響時段新豐掩埋場風向為西風系，感測器於今天上午8時50分起開始明確受到火警污染影響，影響直至上午11時後趨緩，火警影響範圍方面，依感測器部件區域推斷可至距掩埋場東北方（新豐、湖口）4.7處，及距掩埋場西南方（竹北市）7.8公里處。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言