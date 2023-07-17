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百年普濟堂遶境第二個年 桃園大溪大禧將軍拜廟走秀吸睛

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
大溪普濟堂關聖帝君生日遶境，市府籌辦「大溪大禧」活動和宣傳全城歡慶。圖／取自臉書「大溪大禧粉專」
大溪普濟堂關聖帝君生日遶境，市府籌辦「大溪大禧」活動和宣傳全城歡慶。圖／取自臉書「大溪大禧粉專」

桃園市大溪向來有「第二個過年」之稱的大溪普濟堂關聖帝君聖誕遶境慶典，市府文化局今年決定策畫籌辦「大溪大禧」活動，大溪木藝生態博物館長陳倩慧今天下午表示，大溪大禧系列活動將一百多年普濟堂傳統遶境透過新的設計和表演藝術對話，將軍拜廟、將軍走秀將新的創意設計和傳統元素結合，讓年輕人產生興趣和參與。

有120年歷史的大溪普濟堂，每年農曆六月廿四日（8月10日）關聖帝群誕辰遶境酬神慶典熱鬧，猶如過年，市府文化局策劃籌辦「大溪大禧」活動，傳承百年的無形文化資產，該局表示，一場跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典，自7月22日至8月10日登場，集結在地「社頭」組織及遊客與神同巡，打造嘉年華式慶典遊行，讓「關公生日趴」成為全台最潮的文化慶典，全城一起歡慶。

市府觀旅局長周柏吟表示，這項大溪大禧活動為傳承大溪百年來的無形文化資產，他這次前往日本福岡，也特別介紹這項慶典，邀日本旅客從桃園開始認識台灣，該局也盤點搭配相關旅遊住宿及景點，推廣桃園觀光風景名勝。

陳倩慧表示，大溪大禧為慶祝關聖帝君聖誕辰遶境慶典，往前延伸三星期的各系列推廣活動，旨在宣傳關聖群生日慶典，將傳統元素與新的設計結合，包括一場將軍拜廟、一場將軍走秀，由設計師設計的神明衣服，讓表演者穿著表演，代表祝壽，拜廟遶境如果透過新的設計與表演節目策畫，讓拜廟有聲光效果，與新的表演藝術對話，吸引年輕人產生興趣，來參與活動。

大溪普濟堂關聖帝君生日遶境，市府籌辦「大溪大禧」活動和宣傳全城歡慶。圖／取自臉書「大溪大禧粉專」
大溪普濟堂關聖帝君生日遶境，市府籌辦「大溪大禧」活動和宣傳全城歡慶。圖／取自臉書「大溪大禧粉專」
大溪普濟堂關聖帝君生日遶境，市府籌辦「大溪大禧」活動和宣傳全城歡慶。圖／取自臉書「大溪大禧粉專」
大溪普濟堂關聖帝君生日遶境，市府籌辦「大溪大禧」活動和宣傳全城歡慶。圖／取自臉書「大溪大禧粉專」

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