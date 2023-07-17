森遊竹縣尋寶特攻隊10路線今開跑 走步道可抽iPhone

新竹縣政府「2023森遊竹縣尋寶特攻隊」登山集章活動今天開跑，今年精選縣內10條寶藏步道，近距離感受自然之美，這次將於每條步道上放置代表性線上寶藏圖章，透過健行筆記App，順著路線蒐集寶藏圖章，即可輕鬆完成步道挑戰，集滿5條步道寶藏圖章即可參加抽獎，將iPhone14 、Apple Watch帶回家。

活動記者會今天舉行，活動代言、知名藝人林彥君也到現場，她回顧去年對森遊竹縣的活動讚嘆不已，且與縣長一起完登北埔猴洞步道印象深刻。

新竹縣長楊文科表示，去年「森遊竹縣皮皮獅同樂會」掀起一股登山健行熱潮，認識縣內許多動物步道，今年則要帶著各地民眾上山挖寶，以「尋寶特攻隊」為主題，精選十條寶藏步道，讓民眾登山健行之餘，也能認識該步道的特色物種、亮點美景。每條步道行走時間約1到3小時不等，可順遊沿途觀光景點、品嘗在地特色美食，深度探訪竹縣。

交通旅遊處長戴志君表示，「森遊竹縣尋寶特攻隊」集章登山活動自今天起至11月底結束，10條步道分別帶領旅客尋不同寶藏，五峰檜山巨木森林步道有巨木、雲霧步道則可眺望聖稜線，來到尖石軍艦岩步道欣賞壯闊軍艦岩，另外還有寶山水庫環湖步道的壯麗吊橋、峨眉藤坪步道盛產的黃藤、關西赤柯山步道赤柯樹林木茂盛、新埔飛龍步道飛龍池、橫山大崎棟古道的柑橘園、芎林文林步道的滿片竹林以及北埔五指山登山步道壯闊柳杉林。

每條步道上均放置代表性線上寶藏圖章，透過健行筆記App，順著路線蒐集寶藏圖章，民眾只要完成1條步道並收集寶藏印章，即可參加【寶藏獵人獎】的抽獎活動，有機會獲得歐都納鋁合金三節快調健行登山杖或蜂蜜罐組。