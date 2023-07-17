這軌道是什麼？網友猜輕軌與雲霄飛車 新竹市府說明了

新竹市水利路46巷通往東西向快速道路台68線旁的邊坡近期出現一項基礎工程，該工程正搭建類似軌道的基礎骨架，且朝竹北方向蔓延，令不少民眾十分好奇，甚至到臉書社團「新竹大小事」發文詢問，引發網友熱議，有網友看見軌道工程照片猜是輕軌工程，也有人開玩笑表示，應該是市府要蓋竹市「千甲樂園雲霄飛車」。

對此，市府指出，民眾關心的類似軌道工程地點位於光埔二期自辦市地重劃工程，預計2025年完成，截至今年5月底工程進度已達4成左右。另外，依據工程設計木棧道會貫穿經國橋左右二側公園，長度約790公尺。

議員劉康彥也在臉書發文解釋，地方臉書社群熱議水利路46巷往東西向快速道路台68線旁的邊坡已施作一段時間的基礎工程是什麼？經確認，這裡是光埔二期自辦市定重劃區範圍，該工程是利用現有坡度地形規劃的自行車、行人兩用的木棧道。

有網友在臉書社團「新竹大小事」發文詢問，指每次開車行經經國橋，由新竹縣竹北市往新竹市慈雲路方向，就會看見一旁有條綿延不絕類似軌道建設的工程，不解這到底是什麼？

不少網友留言回應「大家不要亂扯，那是新竹捷運試辦計畫，主要是看載運需求是否符合」、「感覺像開發重劃區用的臨時便道」、「不就是人行步道加上太陽能發電遮陽板」、「這是輕軌吧。」