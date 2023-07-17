兩項瓶頸道路工程縣都委會通過變更 頭份市長喊好消息

苗栗縣竹南鎮公義路至頭份市信義路聯絡道路工程，及濱江街拓寬工程，涉及都市計畫變更，縣都委會最近審議通過，頭份市長羅雪珠直呼好消息，打通瓶頸邁向關鍵階段。

頭份、竹南地區發展迅速，竹南鎮公義路至頭份市信義路聯絡道路長約500公尺，是頭份市區至竹南科學園區捷徑，但受到大埔台地高差阻隔，現有路寬僅2.5至5.5公尺，計畫拓寬至12公尺，營建署核定總經費1.8億元，其中，百歲橋高程不符合易淹水地區水患治理計畫，必須拆除重建，辦理都市計畫變更。

都市計畫變更草案，擬調整路線往西側公有土地，減少徵收東側私有土地335平方公尺，原計畫農業區0.0436公頃、道路用地0.0457公頃，變更道路用地0.0436公頃、住宅區0.0174公頃、農業區0.0283公頃。

此外，頭份市濱江街從苗5線（水源路）至縣道124丙線（正興路），長度約2公里，現況5至6公尺，因分流124丙線砂石車、尖山地區往頭份市區，原前往頭份殯儀館等交通量，成為交通瓶頸，擬拓寬至10公尺。

縣政府指出，公義路至信義路聯絡道及濱江街拓寬工程，縣府都列管推動，最近縣都委會審議通過草案，將送內政部都委會審議，其中，聯絡道案經費已經核定，都市計畫變更公布實施後，將啟動設計等後續作業。