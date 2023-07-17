快訊

他興奮「4G升5G吃到飽499元」讚划算？內行人曝4點話術急阻止：別傻了

短延時強降雨來了！北北基桃10縣市大雨特報 恐下到「這時間」

末代學士班陸生在台升學 476人留台攻讀碩博士

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超扯！才3天沒澆水 農民怒：我家芒果被採光光

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
吳姓鎮民今天上午前往察看，赫然發現自家的芒果樹也變成光禿禿，整樹的芒果被採光光，氣得直罵真夭壽。記者吳傑沐／攝影
吳姓鎮民今天上午前往察看，赫然發現自家的芒果樹也變成光禿禿，整樹的芒果被採光光，氣得直罵真夭壽。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣通霄鎮城南里南勢溪旁農田，有農民種植的芒果樹，今年開始結果，且結果率還不錯，眼見即將可以採收，未料吳姓鎮民今天上午前往菜園時，赫然發現芒果樹變成光禿禿，整樹芒果被採光光，氣得直罵真夭壽。

吳姓鎮民說，四年前在菜園旁種了一株芒果樹苗，今年開始結果，約有20粒即將成熟，感到很開心。不料，家住高雄姪子這兩天提前返鄉準備參加親友告別式，今天一早前往農地查看，發現他家種的7棵芒果樹，芒果都被偷採一空，氣得直呼：太誇張了！

因為兩家農地相鄰，才三天沒去菜園澆水 他聽到姪子開罵，也趕緊前去查看自家的芒果樹，結果發現「我家芒果也被採光光！」吳姓男子說，農地位在溪邊，平常根本沒有外人會經過，除了芒果還有種植文旦、柑橘等，以前從沒發生過類似水果遭竊情況，實在難以想像芒果竟會被偷採，而且是大小一顆都不放過，簡直讓人抓狂「真夭壽！」。不過，因為芒果損失價值金額小，也不打算報警，只希望竊賊明年不要再來了，至少也留幾顆讓人嘗鮮。

芒果 農地 文旦 苗栗縣

延伸閱讀

精品芒果熱銷！黃偉哲當拍賣官 200箱開店即秒殺

魔菇部落辦園遊會義賣金蜜芒果 捐助慈善團體 一舉二得

赴日韓行銷分進合擊奏效 台南芒果今年銷售開低走高

高溫炎熱防水果過熟 金蜜芒果套袋還要「穿衣服」

相關新聞

老天幫忙！新豐掩埋場大火風往海邊吹 環保局監測空汙數值曝

新竹縣新豐掩埋場昨晚發生大火，今天0時許火勢順利撲滅，但由於垃圾底下仍有悶燒狀況，消防人員仍持續灑水降溫中，所幸火警發生...

超扯！才3天沒澆水 農民怒：我家芒果被採光光

苗栗縣通霄鎮城南里南勢溪旁農田，有農民種植的芒果樹，今年開始結果，且結果率還不錯，眼見即將可以採收，未料吳姓鎮民今天上午...

專業生態旅遊達人帶領 暑期限定蟲蟲夏夜探險關西農場

迎接仲夏，「六福莊」的夜晚跟著熱鬧起來，除了日間精采的動物生態體驗，入夜後的兩棲類和昆蟲也很活躍，暑期推出限定「蟲蟲夏夜探險」邀大小朋友跟著專家出發夜探秘境，用雙眼發現驚奇！

停白線沒問題？ 龍岡200車主挨罰

桃園市中壢區龍東路兩側畫白線，民眾長期違規停車，壓縮行人步行空間，今年端午節前，中壢警分局頻頻接到檢舉違停，以占用車道為...

今年增30條標線型人行道 桃遭批數量少

桃園市人行道面積在六都墊底，前市府曾表示未來人行道普及率將提高至6成，今年交通局預計新增30條標線型人行道，多位議員批評...

竹市補習班違法經營幼兒園 遭勒令停招

新竹市私立丹尼爾文理技藝短期補習班以補習班名義違法經營幼兒園，市府教育處調查後認為證據明確，8月1日起給予幼兒園停止招生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦