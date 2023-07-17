超扯！才3天沒澆水 農民怒：我家芒果被採光光

迎接仲夏，「六福莊」的夜晚跟著熱鬧起來，除了日間精采的動物生態體驗，入夜後的兩棲類和昆蟲也很活躍，暑期推出限定「蟲蟲夏夜探險」邀大小朋友跟著專家出發夜探秘境，用雙眼發現驚奇！

2023-07-17 10:00