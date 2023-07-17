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超扯！才3天沒澆水 農民怒：我家芒果被採光光
苗栗縣通霄鎮城南里南勢溪旁農田，有農民種植的芒果樹，今年開始結果，且結果率還不錯，眼見即將可以採收，未料吳姓鎮民今天上午前往菜園時，赫然發現芒果樹變成光禿禿，整樹芒果被採光光，氣得直罵真夭壽。
吳姓鎮民說，四年前在菜園旁種了一株芒果樹苗，今年開始結果，約有20粒即將成熟，感到很開心。不料，家住高雄姪子這兩天提前返鄉準備參加親友告別式，今天一早前往農地查看，發現他家種的7棵芒果樹，芒果都被偷採一空，氣得直呼：太誇張了！
因為兩家農地相鄰，才三天沒去菜園澆水 他聽到姪子開罵，也趕緊前去查看自家的芒果樹，結果發現「我家芒果也被採光光！」吳姓男子說，農地位在溪邊，平常根本沒有外人會經過，除了芒果還有種植文旦、柑橘等，以前從沒發生過類似水果遭竊情況，實在難以想像芒果竟會被偷採，而且是大小一顆都不放過，簡直讓人抓狂「真夭壽！」。不過，因為芒果損失價值金額小，也不打算報警，只希望竊賊明年不要再來了，至少也留幾顆讓人嘗鮮。
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