老天幫忙！新豐掩埋場大火風往海邊吹 環保局監測空汙數值曝

新竹縣新豐掩埋場昨晚發生大火，今天0時許火勢順利撲滅，但由於垃圾底下仍有悶燒狀況，消防人員仍持續灑水降溫中，所幸火警發生時，風往海面吹、氣流向上，附近居民未直接受到衝擊，但仍擔心空汙等狀況。新竹縣環保局表示，根據空氣監測，懸浮微粒、揮發性有機化合物等數值都不致影響；新竹縣府也強調，將爭取焚化爐盡速完工、完成垃圾去化。

住在新豐掩埋場附近，也是竹北市尚義里的里長曾福表示，新豐掩埋場長期堆置垃圾，對當地居民衝擊很大，平時惡臭、蚊蟲一堆，常常跑到家裡來，前幾天就已經有聞到垃圾燒起來的味道，昨天火煙又更嚴重，不過還好昨天風往海上吹，沒有想像中那麼臭，但很多里民還是跟他反應擔心空氣有毒。

住在距離新豐掩埋場北邊2.5公里的李姓居民則說，新豐掩埋場燒起來他們已習慣、見怪不怪，幸好昨天風沒有往北邊吹，對於他們影響不大，但還是有聞到燒垃圾的臭煙味。李先生表示，平常垃圾掩埋場垃圾臭味更難聞，反而燒起來的味道還好，但還是擔心空氣中有戴奧辛還是懸浮微粒，他也期盼焚化爐趕緊興建完畢，就可以解決垃圾堆置的問題。

新竹縣環保局表示，昨日微風，氣流主要向上，周圍監測數值低。昨晚11時許，環保局派員在距離汙染源300公尺處、鳳鼻隧道南側出入口測得懸浮微粒（PM10：20μg/m3、PM2.5：20μg/m3）、揮發性有機化合物TVOC：40ppb，無明顯異味，今天也持續監測中，環保局8月底前將完成消防工程，將滲出水處理廠的放流水貯存後透過灑水系統進行掩埋場反送降溫。

新竹縣政府表示，焚化爐爭取明年中旬完工，如經試營運順利，明年底前正式營運。高效能焚化爐BOO案是「五支箭」的重大政策之一，期望藉此解決新竹縣長期以來的垃圾處理問題，基地緊鄰台61線鳳鼻隧道南下出口，2021年7月動工，原訂目標為2023年底營運，每日可處理500公噸垃圾。