大湖好鄰居公園退場 通霄軍營公園慶啟用

苗栗縣大湖鄉好鄰居公園地主同意無償使用到期，縣府最近拆除水泥鋪面，準備還地於民，地方哀悼一個公園之死，而通霄鎮通西里軍營公園昨天歡慶啟用，大湖、通霄公園兩樣情。

縣府水利處最近拆除大湖鄉好鄰居公園水尼鋪面等硬體設施，前鄉長胡娘妹等地方人士「哀悼一個公園之死」，胡娘妹說，2013年2月取得地主同意無償使用5年，且經前縣長劉政鴻協助，引進大南勢溪水灌溉，閒置地變身大湖市區好鄰居公園。

胡娘妹表示，前縣長徐耀昌也曾巡視，縣府補助美化環境經費，地主再次同意無償使用5年，綠樹成蔭、花木扶疏，成了民眾休閒遊憩、散步運動去處，未料公園說拆就拆，讓人覺得可惜。

水利處指出，縣府因地主同意無償使用，先前施作鋪面等硬體設施，10年已到期，公園屬私地，縣府只能拆除原先施作的部分，將公園還地於民。

另一方面，通霄鎮通西里軍營公園昨啟用，公園由里辦公處向台灣電力公司爭取睦鄰回饋金530萬元，鎮公所發包在台灣鐵路局撥用土地建設而成。

昨天現場安排小火車供搭乘，還有軍營公園的海盜船遊具也成了亮點。