竹市補習班違法經營幼兒園 遭勒令停招

新竹市私立丹尼爾文理技藝短期補習班以補習班名義違法經營幼兒園，市府教育處調查後認為證據明確，8月1日起給予幼兒園停止招生處分，裁罰10萬元，並協助31名幼童轉至其他合法幼兒園。業者昨未回應。

教育處表示，業者以補習班名義向市府申請立案，核准開設美語、數學等12項科目，其中音樂、舞蹈、美術及資訊等課程招生對象為學齡前至高中。

教育處接獲民眾檢舉，6月12日前往稽查，補習班以教師確診停課為由拒絕，6月20日再次稽查，確認補習班有全日收托學齡前幼兒，提供教保服務，違法事證明確，包括招收31名學齡前幼童，涉及隱匿，且現場有牙刷、牙杯及遊具器材等非屬補習班設施，課表含非核准課程，辦理帶幼童外出進行牙齒塗氟業務、提供各類生活照顧設施，又要求家長簽立幼兒園托育契約等。

教育處提醒，家長選幼兒園，可透過「全國教保資訊網」查詢確認業者是否曾有違規紀錄；其次，需注意幼兒園環境和活動空間，特別關注安全方面，如逃生路線是否暢通、是否進行過逃生訓練及設備是否符合法規。

在師資方面，教育處表示，要留意是否具備已取得幼教教師證、教保員資格，並確認師資是否足夠，如2歲孩童的師生比不應超過1比8，3至5歲孩童的師生比也不應超過1比15。