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今年增30條標線型人行道 桃遭批數量少

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市交通局今年預計新增30條標線型人行道，議員質疑數量少、成效不足。記者朱冠諭／攝影
桃園市交通局今年預計新增30條標線型人行道，議員質疑數量少、成效不足。記者朱冠諭／攝影

桃園市人行道面積在六都墊底，前市府曾表示未來人行道普及率將提高至6成，今年交通局預計新增30條標線型人行道，多位議員批評數量太少。交通局回應，畫設人行道常遭遇許多現實問題，30條人行道是口號，今年已完成逾20條，不會設限只做30條。

交通局交通工程科長曾啟倫說，畫設人行道主要還是要面臨與地方的溝通問題，尤其道路路寬會縮減，影響既有車道，造成交通更塞車，常引起地方居民反對，另外桃園市普遍路幅不足也是原因。

議員楊朝偉指出，台北市過去8年間就畫設近2000條標線型人行道，平均一年250條，桃園今年度卻僅規畫30條，目標實在太少。

交通局長張新福說，交通局今年推出「人本友善135」計畫，預計增加100處行人庇護島、30條標線型人行道、50處行人早開時相；桃園過去的道路設計忽略人行空間，交通局短期推動標線型人行道，可較快速看見成效，但仍常被汽機車占據，要靠執法改善駕駛人違規習慣。

但議員楊朝偉也指出，畫設過多標線型人行道，無異是「偽裝成人本城市的假友善」，應依內政部營建署規範，讓主要道路和次要道路都有實體人行道；議員楊家俍、謝美英則說，既有人行道坑坑疤疤，難以行走，如學校市場周圍常可見人車爭道、險象環生。

實體人行道由工務局養工處負責，養工處表示，今年持續推動人行道改善及新設計畫，包括桃園區永安路、正光二街、大林路、延平路，龜山區光峯路、自強西路，蘆竹區忠孝路西路、新南路，中壢區中大路、A19站周邊，大園區致善路二段等，續朝人本交通方向努力。

人行道 桃園 議員

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