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停白線沒問題？ 龍岡200車主挨罰

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導
桃園市龍岡龍東路兩側違規停車嚴重，警方告發200多張罰單，車主哀鴻遍野。記者曾增勳／攝影
桃園市龍岡龍東路兩側違規停車嚴重，警方告發200多張罰單，車主哀鴻遍野。記者曾增勳／攝影

桃園市中壢區龍東路兩側畫白線，民眾長期違規停車，壓縮行人步行空間，今年端午節前，中壢警分局頻頻接到檢舉違停，以占用車道為由一口氣開出200多張罰單，車主傻眼抱怨、哀鴻遍野，議員舒翠玲接到陳情日前辦理會勘，市府交通局昨表示，將畫設收費停車格。

警方說，龍東路兩側白線為15公分寬的路面邊線，可以停車，但停車不能跨越白線，以輪胎為準，若跨越白線過多就屬違規占用慢車道，處600元罰鍰，過往確實很多民眾以為「停白線沒問題」，實際上是停白線也不能占用車道。

中壢、平鎮交界的龍岡地區車輛多，龍東路為4線道，兩側有軍方資通大隊、21砲指部營區及不少社區，長期久來營區官兵、居民車輛停靠兩側，多數行人只好多走在車道上，最近行人地獄議題受到關切，同時兩側停車也占用慢車道，遭人檢舉，警方大力取締開單告發。

舒翠玲表示，民眾陳情，上月端午節連假，警方一口氣開了200多張逕行舉發違規停車告發單，10多年不曾發生，民眾措手不及，哀鴻遍野。

警方說，接獲檢舉後，由里長向當地龍東、龍平里民宣導勿在路邊違停，也通知軍方向官兵宣導，但端節連假仍違停嚴重，才依道交條例開單取締200多件，處罰超過12萬元。

除了行走空間壓縮和違停，龍東路也有行車問題，龍東路往忠貞市場方向機慢車多，汽機車爭道危險，路權不清。

龍東里長陳家豐、龍平里長李慶融都表示，龍東路兩側停車被開單，民眾抱怨連連，加上忠貞市場採購人潮也需要安全用路，希望市府研擬道路改善方案，兼顧行人安全、汽機車交通及停車需求等面向。

議員舒翠玲建議龍東路龍岡圓環至龍東、龍德路口兩側畫設收費汽車停車格，往忠貞市場方向也改設機慢車優先道及混合車道，往圓環方向維持2車道。市府交通局認為可行，將排定日期施作。

車道 違停 舒翠玲

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