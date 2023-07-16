桃園新總圖警報誤響！民怨擠窄門逃生 館方：會檢討

桃園市立圖書館新總館今天上午消防警報誤響，各樓層排煙匣門同步降下，館內民眾以為發生火警，紛紛從各樓層逃生。事後有民眾質疑，逃生門相當狹窄，第一時間也未見館方說明，批評「如果真發生火災怎辦？」對此，館方表示，初判可能是系統問題導致消防警報誤作，半年來館內曾有2次消防演練，疏散均依SOP進行，後續會檢討加強逃生設施及訓練。

據悉今天上午10點左右，館內消防警報誤作，各樓層排煙匣門連帶降下，僅能由一旁逃生門疏散。其中一名目擊民眾說，當時正在1樓自修室看書，突然聽到警報聲響起，直覺發生火警想往外跑，結果一堆人都擠在狹窄逃生門前，館內僅有部分人員及志工協助疏散，現場也無人告知發生何事，讓民眾非常恐慌。

桃園區大興里長李承洋說，總圖是桃園區相當熱門的地方，大小朋友不論是看書、研究、學習都會來，今天發生這樣的狀況，真的需要好好演練所有相關程序，如果有個萬一，慘況不容小覷。議員黃瓊慧表示，新總館消防警報突然大作，現場無人協助疏散民眾，廣播也沒在第一時刻發揮作用，所幸今天是虛驚一場，要求館方加強人員防災訓練，並檢討消防機制。

館方回應，今天警鈴大作時，館方機電人員隨即前往3樓發報點查看並無火苗，雖無須啟動緊急機制，但館方為安全起見，仍依照消防誤觸SOP先請民眾疏散至館外稍等，並由館方假日輪值人員於大門口現場安撫民眾。