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台72線施工 苗栗客屬大橋到出磺坑匝道東行明起5天管制

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台72線苗栗縣公館鄉出磺坑路段坡面保護與橋梁維修工程，7月17日至21日上午9點至下午5點，管制封閉客屬大橋到出磺坑匝道東行路段。記者范榮達／攝影
台72線苗栗縣公館鄉出磺坑路段坡面保護與橋梁維修工程，7月17日至21日上午9點至下午5點，管制封閉客屬大橋到出磺坑匝道東行路段。記者范榮達／攝影

台72線苗栗縣公館鄉出磺坑路段坡面保護與橋梁維修工程，7月17日至21日上午9點至下午5點，管制封閉客屬大橋到出磺坑匝道東行路段，公路總局第二工程處苗栗工務段籲請用路人注意改道。

台72線27公里450公尺公館鄉出磺坑路段，因路旁坡面發生落石災害，苗栗工務段施工坡面保護與橋梁維修，7月17日至21日每天上午9點至下午5點，管制封閉客屬大橋到出磺坑匝道東行路段。

苗栗工務段指出，施工期間往獅潭、大湖用路人車，請於客屬大橋路口左轉匯出，走縣道119甲線，接台6線替代道路往東接台3線；或至台6線27公里125公尺轉上台72線出磺坑匝道；管制時間外，工區範圍27公里200公尺到700公尺，東行僅開放內側車道，請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛。

落石 標誌

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