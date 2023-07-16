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竹縣小學生作品跨海參展 畫出台灣風情驚艷日本

中央社／ 新竹縣16日電

新竹縣政府今天表示，新豐國小受邀到日本鳥取縣參加「2023日本鳥取縣－台灣學校作品聯合展」，展出20件畫作，透過作品展實現交流，讓日本民眾看見台灣民俗風情。

新竹縣政府發布新聞稿指出，此次台灣學校作品聯合展是由日本台灣文化藝術交流會與日本鳥取縣共同主辦，參展學校包括日本若櫻町立若櫻學園、三朝町立三朝國小，以及台灣的新竹縣新豐國小與嘉義市精忠國小。

有關展覽作品，新竹縣教育局表示，新豐國小2年級范芩作品為「倒出一口好茶」，呈現茶農辛苦培育的心血結晶；2年級學生鄭宇薰的作品是「彩色天燈」，攜手祈願天燈帶來幸福；4年級陳喬禹作品「螢光如星」，將新竹縣橫山鄉內灣地區4至5月的螢火蟲季描繪出來。

教育局指出，與鳥取縣合辦的作品聯合展原訂每年舉辦，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響被迫延遲，如今順利開展，期待未來能有更多交流合作機會。

新聞稿中，日本台灣文化藝術交流會會長蔡欣珊表示，除了這次作品展，去年也與台灣茶協會共同舉辦「日台線上交流茶會」，廣受好評，期望鳥取縣與台灣的交流能更熱絡並延續。

日本 新竹 天燈

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