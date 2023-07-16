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苗栗大湖好鄰居公園退場 通霄軍營公園海盜船遊具啟用

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣通霄鎮通西里軍營公園今天歡慶啟用，鎮長張可欣將設法改善遮陽設施。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮通西里軍營公園今天歡慶啟用，鎮長張可欣將設法改善遮陽設施。記者范榮達／攝影

苗栗縣大湖鄉好鄰居公園地主同意無償使用到期，縣府最近拆除水泥鋪面，準備還地於民，地方哀悼一個公園之死，而通霄鎮通西里軍營公園今天歡慶啟用，大湖、通霄公園兩樣情。

縣府水利處最近拆除大湖鄉好鄰居公園水尼鋪面等硬體設施，前鄉長胡娘妹等地方人士「哀悼一個公園之死」，胡娘妹說，2013年2月取得地主同意無償使用5年，且經過前縣長劉政鴻協助，引進大南勢溪水灌溉，閒置地變身大湖市區好鄰居公園。

她表示，前縣長徐耀昌也曾巡視，縣府補助美化環境經費，地主再次同意無償使用5年，綠樹成蔭、花木扶疏，成了民眾休閒遊憩、散步運動去處，未料，鄉公所及許多地方人士不知情的狀況，公園說拆就拆，讓人覺得可惜。

水利處指出，縣府因地主同意無償使用，先前施作鋪面等硬體設施，10年已經到期，公園屬私地，縣府只能拆除原先施作的部分，這幾天就會完工，將公園還地於民。

另一方面，通霄鎮通西里軍營公園今天則啟用，公園由里辦公處向台灣電力公司爭取睦鄰回饋金530萬元，鎮公所發包在台灣鐵路局撥用土地建設公園，立委陳超明、縣議員周玉滿、翁杰，及通霄鎮長張可欣等人剪綵。

現場安排小火車供搭乘，還有軍營公園的海盜船遊具成了亮點，小朋友玩得不亦樂乎，張可欣表示，民眾迭有反映軍營公園缺乏遮陽設施，尤其天氣越來越炎熱，鎮公所今天找人規畫設計，將來會改善。

苗栗縣大湖鄉好鄰居公園，縣府最近施工拆除鋪面等硬體設施，準備還地於民。記者范榮達／攝影
苗栗縣大湖鄉好鄰居公園，縣府最近施工拆除鋪面等硬體設施，準備還地於民。記者范榮達／攝影

鄰居 陳超明

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