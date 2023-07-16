竹市自由車場「騎車如騎馬」 民代為自由車手請命改善
新竹市立自由車場位於十八尖山，是北台灣唯一自由車場地，但場地破舊，除了主跑道龜裂嚴重，四處還可見裂痕補丁，在該處「騎車像在騎馬」，導致多年未辦正式賽事，經體育署與市府自籌編列1億1000多萬元經費改善，卻遲未動工，讓熱愛「三鐵」運動的議員劉彥伶關切進度，並為自行車手請命，希望市府盡快動工。
新竹市立自由車場歷史45年，培育過不少自由車好手，但場地年久失修，環形賽道出現下陷、龜裂、滲水等情況，司令台內設置的訓練室也設備老舊，加上車場位於十八尖山，場地出現嚴重前傾狀況。教育部體育署2021年核定8300萬元修繕，其中包括中央款5810萬元、市款2490萬元，新竹市議會也在今年3月通過3578萬元水土保持經費墊付案，但工程至今遲未動工。
市府教育處表示，新竹市立自由車場場地老舊破損，賽道凹陷、龜裂，訓練室設備老舊且有滲水情形，急需維修改善，由體育署補助及市府自籌共編列1億1000多萬元經費，進行場地暨週邊環境設施改善工程，內容包括自由車道賽道、水土保持工程、司令台內部及跑道下方空間改善，目前進度正辦理規畫設計階段，未來將配合多方意見滾動調整，並於正式發包後趕工施設。
議員劉彥伶指出，目前竹市自行車選手因無專業場地練習，造成大型賽事前都要到台中移地訓練，並使用天氣較炎熱的時段，她想為自由車手請命，新竹市立自由車場的整修迫在眉睫，希望市府重視選手使用場地的情況，唯有優良場地才能讓選手創下佳績。
市府教育處也在日前辦理會勘，劉彥伶說，除場地嚴重破損年久失修外，自由車場地整修同時也是為了辦理2025年雙北世界壯年運動會的自由車賽事場地，將可藉由比賽帶動更多在地觀光機會，創造商機，期待市府如期如質將場地修建完成，恢復賽場當年的輝煌樣貌。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言