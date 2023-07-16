鄉親鄉情／桃園觀音蓮花季 見證環保運動

桃園市觀音蓮花季每年7、8月登場，活動已在蓮花園休閒農業區開跑。其實蓮花季的緣起最早並非因為觀光，而是在地青壯年為了維護鄉土應運而生，他們靠栽種蓮花檢測水質，後來越種越多，意外讓蓮花季成為夏日旅遊景點。

觀音蓮花季經過多年經營，逐漸在北台灣打出知名度，不少遊客會專程來乘坐大王蓮、大啖蓮花主題餐；今年活動邁入第25屆，還邀來銘傳大學打造5件裝置藝術作品供拍照，為蓮花季增添亮點。

市議員吳進昌經營的防災農場也是觀音蓮花季推薦景點之一。他回憶，早期政府拚經濟，觀音設有北部最大工業區，無奈當時偷排放汙水猖獗，環保局稽查、水質檢測也不比現在落實，他與地方人士組成文工作陣、大堀溪生態保育協會等團體，齊心對抗工廠汙染。

吳進昌說，為了保護水資源，大堀溪生態保育協會總幹事江明潭等人發現可以在大堀溪流域周圍種植蓮花，透過蓮花存活率來檢測水質的穩定；於是參考台南白河的蓮花觀光產業，引入牡丹、大賀、大王蓮等不同的品種栽植，進而發展出觀音蓮花季的規模。

觀音蓮花季不僅帶來觀光活水，也依然扮演著守護鄉土的角色。吳進昌的防災農場透過多角化的經營兼顧農場與蓮園，同時兼具治水、防洪、蓄水、抗旱功能，成為政府防災的好幫手。