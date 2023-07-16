聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄉親鄉情／桃園觀音蓮花季 見證環保運動

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園市觀音區蓮花園休閒農業區蓮花盛開，早年種蓮花，其實是為了監測水質。圖／市議員吳進昌提供
桃園市觀音區蓮花園休閒農業區蓮花盛開，早年種蓮花，其實是為了監測水質。圖／市議員吳進昌提供

桃園市觀音蓮花季每年7、8月登場，活動已在蓮花園休閒農業區開跑。其實蓮花季的緣起最早並非因為觀光，而是在地青壯年為了維護鄉土應運而生，他們靠栽種蓮花檢測水質，後來越種越多，意外讓蓮花季成為夏日旅遊景點。

觀音蓮花季經過多年經營，逐漸在北台灣打出知名度，不少遊客會專程來乘坐大王蓮、大啖蓮花主題餐；今年活動邁入第25屆，還邀來銘傳大學打造5件裝置藝術作品供拍照，為蓮花季增添亮點。

市議員吳進昌經營的防災農場也是觀音蓮花季推薦景點之一。他回憶，早期政府拚經濟，觀音設有北部最大工業區，無奈當時偷排放汙水猖獗，環保局稽查、水質檢測也不比現在落實，他與地方人士組成文工作陣、大堀溪生態保育協會等團體，齊心對抗工廠汙染。

吳進昌說，為了保護水資源，大堀溪生態保育協會總幹事江明潭等人發現可以在大堀溪流域周圍種植蓮花，透過蓮花存活率來檢測水質的穩定；於是參考台南白河的蓮花觀光產業，引入牡丹、大賀、大王蓮等不同的品種栽植，進而發展出觀音蓮花季的規模。

觀音蓮花季不僅帶來觀光活水，也依然扮演著守護鄉土的角色。吳進昌的防災農場透過多角化的經營兼顧農場與蓮園，同時兼具治水、防洪、蓄水、抗旱功能，成為政府防災的好幫手。

水質 生態保育 藝術作品

延伸閱讀

花蓮衛生局檢驗泳池水質 檢測結果官網查得到

基隆暖暖水質變差？台水：仍符合飲用標準

陽光行動回響／竹市嚴格把關水質 加強監測市民飲水安全

桃園觀音蓮花季來了！金獎主持人陳明珠教你內行最推玩法

相關新聞

桃園鐵路地下化 南端出土處擬南移

桃園鐵路地下化案規畫南端火車出土位置在平鎮區新光路平交道附近，地方擔憂屆時平交道一封閉，恐衝擊周邊10多里通行，連帶造成...

台61線後龍施工段 測照桿啟用

台61線西濱快速公路苗栗縣後龍、西湖施工路段速限50公里，但仍有不少車輛車速過快引發事故，警方在南下105.3公里處增設...

司機荒 竹市3高中校車標案流標

有家長昨天在網路投訴指孩子考上新竹市立成德高中，日前新生報到被告知校車取消，簡直「晴天霹靂」。校方解釋，因原有校車廠商轉...

鳳山溪保護區 竹縣府籲中央畫設

新竹縣關西鎮6月爆發鳳山溪水汙染事件，縣長楊文科近期突擊稽查上游工廠，強調「打擊非法、保障合法」。縣府近日向經濟部水利署...

鄉親鄉情／桃園觀音蓮花季 見證環保運動

桃園市觀音蓮花季每年7、8月登場，活動已在蓮花園休閒農業區開跑。其實蓮花季的緣起最早並非因為觀光，而是在地青壯年為了維護...

為角逐「苗栗先生」、「苗栗小姐」 全台來了200多位參賽者

苗栗縣體育會今天起一連兩天在苗栗國中舉辦縣長盃健美錦標賽，吸引全國200多名選手參賽，卯足勁展現苦練多時的精實體態和健美...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦