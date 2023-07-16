鳳山溪保護區 竹縣府籲中央畫設

新竹縣關西鎮6月爆發鳳山溪水汙染事件，縣長楊文科近期突擊稽查上游工廠，強調「打擊非法、保障合法」。縣府近日向經濟部水利署喊話，希望將鳳山溪集水區公告畫設為自來水水質水量保護區，關西鎮環境守護協會也要求政府加緊腳步設置保護區，保障環境及用水安全。

鳳山溪上月11日遭艾斯巴達公司傾倒有毒化學溶劑，水中驗出致癌物「苯乙烯」。環保團體不滿當地雖公告距離鳳山溪飲用水取水口一定距離不得設汙染性工廠，但工廠風險持續威脅地方。

，據了解，過去地方團體曾要求將鳳山溪流域畫設自來水水質水量保護區，因部分地主怕影響土地開發及利用反對，不了了之。

縣府表示，關西淨水場從1987年設立以來仍未畫設自來水水質水量保護區，期盼中央盡速完成公告，短期縣府將針對鳳山溪沿岸36家工廠中的4家高風險工廠立即加裝監視設備，並在牛欄河及鳳山溪交會的下游處設置監測設備，24小時監控水質、監督工廠。

關西鎮環境守護協會指出，不僅希望鳳山溪盡快設置保護區，更期盼遷移這些汙染性工廠。台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝也認為，政府除了應朝畫設水質水量保護區努力，短期應加強事實查核等，也可透過自治條例加嚴管制，或主動調查工廠願不願意遷廠。