司機荒 竹市3高中校車標案流標

有家長昨天在網路投訴指孩子考上新竹市立成德高中，日前新生報到被告知校車取消，簡直「晴天霹靂」。校方解釋，因原有校車廠商轉作國旅，其他洽詢的廠商也因司機荒，找不到人開校車而對投標意願缺缺，其他2所市立高中也是如此，仍持續努力中。

竹市府教育處回應，經市府調查，因全國各地司機人力短缺，導致成德、建功與香山3所市立高中校車標案陸續流標，已將招標價格提高，也無法順利決標。為了維護學生通學權益，市府將召開內部研商會議，與3所高中討論解決方案或替代方式。

1名家長昨在地方臉書社團發文，提到成德高中位於小山頭，1天僅兩班的10號公車可達，對家長與學生來說交通極不便，並認為學校有蓄意欺瞞，誤導他們選填該校，報到後卻告知沒校車可搭。

成德高中校長楊青山說，今年新竹市的3所市立高中都首度面臨校車流標窘境，成德原本長期合作的廠商轉投國旅，決定不再續約，校方後續又接洽其他廠商，都投標意願不高；據了解，疫情影響很大，不少司機轉業，廠商說有車但是找不到人來開。

「一直努力持續尋找廠商，希望家長能理解。」楊青山也提到，先前有拉高招標金額，但廠商反映有車沒人，「不是錢是人的問題」；並強調校車沒有取消，也擔心校車流標問題影響9月開學，市府已介入協助，希望能在開學前找到廠商。