台61線後龍施工段 測照桿啟用

台61線西濱快速公路苗栗縣後龍、西湖施工路段速限50公里，但仍有不少車輛車速過快引發事故，警方在南下105.3公里處增設的測速照相固定桿，昨天起執法。警方強調，除了固定式測桿上路，警方也會在104至107公里的施工路段機動性測照，設法提高工區路段的行車安全。

公路總局去年啟動後龍觀海大橋及西湖溪橋改建工程，在台61線104至107公里路段分階段改道，以半半施工方式進行，車道寬度縮減，速限也降為50公里，但施工後多次發生大車失控車禍。

苗栗縣警局指出，後龍觀海大橋及西湖溪橋改建工期至2025年8月，沿線雖設置標誌、標線提醒駕駛人減速，但部分用路人仍未依速限50公里行駛，因此決定增設測速照相桿，昨起執法。

警方表示，首日數據仍待統計，先前測試階段每天拍到的違規超速平均120件，經公告並執法後，實際測得的超速違規件數應會降低，警方會滾動檢討改善成效。

警方也說明，增設的測照桿在後龍龍港匝道的南側，上、下匝道的車輛不會有被測照取締的困擾，並強調開罰並非執法目的；依照交通新制，嚴重超速超過最高時速40公里，最高可罰3萬6000元，提醒駕駛人注意。