聽新聞
test
0:00 / 0:00

台61線後龍施工段 測照桿啟用

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
台61線西濱快速公路苗栗縣後龍施工路段速限為50公里，警方在南下105.3公里處增設的測速照相固定桿，昨天起執法。圖／苗栗縣警局提供
台61線西濱快速公路苗栗縣後龍施工路段速限為50公里，警方在南下105.3公里處增設的測速照相固定桿，昨天起執法。圖／苗栗縣警局提供

台61線西濱快速公路苗栗縣後龍、西湖施工路段速限50公里，但仍有不少車輛車速過快引發事故，警方在南下105.3公里處增設的測速照相固定桿，昨天起執法。警方強調，除了固定式測桿上路，警方也會在104至107公里的施工路段機動性測照，設法提高工區路段的行車安全。

公路總局去年啟動後龍觀海大橋及西湖溪橋改建工程，在台61線104至107公里路段分階段改道，以半半施工方式進行，車道寬度縮減，速限也降為50公里，但施工後多次發生大車失控車禍。

苗栗縣警局指出，後龍觀海大橋及西湖溪橋改建工期至2025年8月，沿線雖設置標誌、標線提醒駕駛人減速，但部分用路人仍未依速限50公里行駛，因此決定增設測速照相桿，昨起執法。

警方表示，首日數據仍待統計，先前測試階段每天拍到的違規超速平均120件，經公告並執法後，實際測得的超速違規件數應會降低，警方會滾動檢討改善成效。

警方也說明，增設的測照桿在後龍龍港匝道的南側，上、下匝道的車輛不會有被測照取締的困擾，並強調開罰並非執法目的；依照交通新制，嚴重超速超過最高時速40公里，最高可罰3萬6000元，提醒駕駛人注意。

速限 海大 測速

延伸閱讀

西濱快後龍工區測照桿今起執法 警方：不是搶錢陷阱

後龍農產三寶變五寶 爭取中央核定雜糧專區誘青農返鄉

影／桃園台61線飆仔出沒 見警圍捕全逆向鳴笛挑釁

歷經9次流標 後龍成功國小危老教室拆建預計11月完工

相關新聞

桃園鐵路地下化 南端出土處擬南移

桃園鐵路地下化案規畫南端火車出土位置在平鎮區新光路平交道附近，地方擔憂屆時平交道一封閉，恐衝擊周邊10多里通行，連帶造成...

台61線後龍施工段 測照桿啟用

台61線西濱快速公路苗栗縣後龍、西湖施工路段速限50公里，但仍有不少車輛車速過快引發事故，警方在南下105.3公里處增設...

司機荒 竹市3高中校車標案流標

有家長昨天在網路投訴指孩子考上新竹市立成德高中，日前新生報到被告知校車取消，簡直「晴天霹靂」。校方解釋，因原有校車廠商轉...

鳳山溪保護區 竹縣府籲中央畫設

新竹縣關西鎮6月爆發鳳山溪水汙染事件，縣長楊文科近期突擊稽查上游工廠，強調「打擊非法、保障合法」。縣府近日向經濟部水利署...

鄉親鄉情／桃園觀音蓮花季 見證環保運動

桃園市觀音蓮花季每年7、8月登場，活動已在蓮花園休閒農業區開跑。其實蓮花季的緣起最早並非因為觀光，而是在地青壯年為了維護...

為角逐「苗栗先生」、「苗栗小姐」 全台來了200多位參賽者

苗栗縣體育會今天起一連兩天在苗栗國中舉辦縣長盃健美錦標賽，吸引全國200多名選手參賽，卯足勁展現苦練多時的精實體態和健美...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦