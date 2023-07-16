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桃園鐵路地下化 南端出土處擬南移

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
桃園鐵路地下化計畫研擬的南端火車出土位置，在平鎮新光路上平交道附近，由於此出土位置將永久造成平交道封閉，地方盼南移1.2公里。記者翁唯真／攝影
桃園鐵路地下化計畫研擬的南端火車出土位置，在平鎮新光路上平交道附近，由於此出土位置將永久造成平交道封閉，地方盼南移1.2公里。記者翁唯真／攝影

桃園鐵路地下化案規畫南端火車出土位置在平鎮區新光路平交道附近，地方擔憂屆時平交道一封閉，恐衝擊周邊10多里通行，連帶造成新光路周邊的中豐路、延平路尖峰時段塞上加塞，希望出土位置南移1.2公里。市府允諾協助推動南移，鐵道局回應，8月中旬將開協調會，研議解決方案。

因應鐵路地下化，平鎮臨時車站如火如荼興建中，地下化最南端出土處選定新光路平交道北側315公尺位置，也代表未來地下化完工，將永久封閉平交道。

「若永久封閉，恐讓交通雪上加霜。」市議員陳韋曄說，新光路為聯絡平鎮山子頂一帶重要道路，若平交道封閉，居民往來通行受阻，也會讓常態性壅塞的延平路、中豐路及台66橋下交通更惡化。

平鎮居民提出，鐵路地下化南端引道南移1.2公里，延伸過台66線與埔心路橋間。立委呂玉玲日前召開地方協調會，達成共識希望推動南移桃鐵地下化南端引道，呂說，鐵路與地方發展必須緊密結合，將要求交通部盡速規畫南端引道南移。

鐵道局土木建築組說明，地下化起訖點皆參考市府提供可行性方案，加上火車爬坡出土坡度不能太陡，並考量火車行駛安全，才會擇定新光路。

鐵道局也表示，已經有收到地方民意，出土位置南延並非唯一解決方案，還有其他方式。目前鐵道局及桃市府將花1個月評估解決方案，預計8月15日再召開協調會研議。

桃園市政府捷運工程局指出，新光路為重要替代道路，若永久封閉對民眾影響甚鉅，會配合鐵道局共同研議解決方案，重大建設須長遠規畫，避免日後出現問題又要再花力氣解決，不利地方發展。

鐵道 鐵路地下化 桃園

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