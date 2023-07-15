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拉拉山水蜜桃7月正甜美 藝人小嫻也來幫忙賣水蜜桃
桃園市政府農業局行銷拉拉山水蜜桃，今天宣布即日起在家樂福特定分店都能方便購買拉拉山水蜜桃。藝人小嫻也與今年水蜜桃公主王艾妮、高薛采鳳化身直播主，共同推銷拉拉山水蜜桃，線上熱賣完售500盒。
農業局長陳冠義表示，拉拉山水蜜桃產季已進入中期，陸續聽到消費者對於如何購買正宗拉拉山水蜜桃的疑問，除了辨識拉拉山水蜜桃外形三大特徵：底部渾圓、柄部有道溝、果皮有絨毛，也可在這次合作的家樂福、復興區農會網購平台，與農業局舉辦的水蜜桃展售活動等具公信力的通路選購，保證嘗到最原汁原味的拉拉山水蜜桃。
家樂福表示，為了推廣食在地、品自然理念，特別與桃園市政府合作，由市府協助果農從產地出貨，透過家樂福賣場通路，讓拉拉山果農們經辛勤種植的水蜜桃完銷。也讓更多消費者有機會認識，並選購拉拉山優質的水蜜桃，同時共進心力協助小農。
農業局說明，雖然拉拉山水蜜桃已是桃園市明星級農產品，但市府仍不斷以創新行銷思維，協助農民銷售。今天首度以線上直式，與形象良好的「陽光女神」小嫻合作推廣拉拉山水蜜桃，吸引超過千人觀看參與，反應熱烈。
農業局表示未來也將持續以線上、實體並進的方式拓展農產品銷售通路，讓農民們不再有後顧之憂，全心培育種植優質桃園農特產品。拉拉山水蜜桃產季倒數中，也歡迎消費者把握機會選購，品嘗專屬夏季的香甜滋味。
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