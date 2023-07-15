下水道工程管材堆路邊挨批 竹市府：廠商已清除

新竹市府日前在一處巷內做污水下水道相關工程，被發現管材堆置路邊、沒有維護措施，遭議員批「螺絲鬆了」。市府表示，原訂10日就會撤離，當天接獲反映後已要廠商清除完畢。

民進黨新竹市議員鄭美娟今天接受中央社記者電訪表示，日前接獲民眾反映，指自由路27巷整條巷子路邊堆置工程留下來的管材，她前往勘查，發現確實有工程管材堆置，且完全沒有保護用路人的維護設施。

鄭美娟說，她當天向市政府工務處反映後，傍晚到現場已處理完畢，所幸沒有對民眾造成傷害。

鄭美娟指出，這條巷子本就會車不易，市府工務處還任由廠商堆置材料，如果她沒有要求工務處儘快處理，不知這些施工物品會放置到什麼時候。

鄭美娟指出，近幾個月已經接獲民眾好幾次公共安全陳情，質疑「市政府螺絲真的鬆了嗎？」這已反映出市府團隊與市民滿意的距離有很大差距。

新竹市政府工務處長曾嘉文接受中央社記者電訪表示，市府10日於自由路27巷進行「新竹市污水下水道系統公道五路分支管網及用戶接管工程」，當天管線已埋設完成，原設置的圍籬等防護措施也已移除，等待廠商持續將相關物品撤離現場。

工務處指出，現場的管材等物品本就預計在10日傍晚完成撤離，當天下午接獲議員反映後，立即要求施工廠商及監造單位盡速執行撤離作業，並注意該路段的交通維護，廠商於當日下午6時完成撤離並清洗街道。

工務處說明，針對材料堆置區域及施工現場，市府均嚴格要求施工廠商必須符合相關規定，未來仍會持續要求監造單位確實監督，確保施工安全及民眾用路權益。