原民運動會槌球錦標賽今登場 近200人較勁爭取高額獎金
桃園原住民族運動會市長盃全國槌球錦標賽今龍潭熱鬧登場，近200名選手一同較勁，桃園市副市長王明鉅出席表示，感謝所有參賽選手共襄盛舉，祝福大家今日都能贏得好成績，並獲高額獎金，明年市府也將研擬擴大舉辦，期盼藉此吸引更多參賽隊伍熱烈參與。
原民局長陳姿伶表示，市長盃全國槌球錦標賽今日開打，本次競賽共分為公開男子組及公開女子組，共吸引24隊參賽隊伍、近200名選手。本競賽總獎金7萬6000元，每組將取前4名及各頒發獎盃1座，冠軍獎金1萬5000元，亞軍獎金1萬元，季軍獎金8000元，殿軍獎金5000元，祝福所有參賽選手全力以赴、創造佳績。
陳姿伶也說，為推廣槌球運動，提升桃園原民對槌球運動的興趣，選手參賽資格放寬，每隊5至8人，隊員中應有50%以上具原住民身分；另本次競賽為全國賽，歡迎全國各地選手共襄盛舉，藉此相互交流、切磋球技，期盼透過舉辦競賽增進選手間感情、充份發揮團隊合作精神。
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