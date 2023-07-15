鐵路地下化南端將「永久」阻斷聯絡道路 研議解決方案

桃園鐵路高架改地下，其中南端火車出土位置為現平鎮新光路上平交道附近，不過此出土位置將永久造成新光路平交道封閉，並阻礙當地居民通行影響10多個里，地方憂心未來會造成連接新光路周邊的中豐路、延平路上下班時間阻塞更嚴重，盼將出土位置過台66快速道路後南移1.2公里，桃園市政府答應協助推動南移，並發文給交通部。

鐵道局土木建築組表示，現出土位置皆參考桃市府提的可行性方案，民代提出南移會在1個月內評估討論，預計8月15日再召開協調會，研議相關解決方案。

平鎮臨時車站如火如荼興建中，不過地下化最南端出土處為現新光路平交道往北315公尺位置，因此未來工程興建將永久封閉平交道。

市議員陳韋曄表示，新光路為聯絡平鎮山子頂周邊重要道路，若永久封閉，不僅現在廣仁里會被切一半，地方居民仰賴的道路也無法通行，恐連棟造成已經壅塞的延平路及中豐路及台66橋下交通雪上加霜。

陳韋曄說，不能花了大錢還造成地方更嚴重的交通災難，鐵路地下化南端引道延伸過台66線與埔心路橋間約南移1.2公里，是平鎮交通需求也是共識。

前天立委呂玉玲也召開協調會達成初步共識，同意朝向南移桃鐵地下化南端引道的方向來推動，呂玉玲說，鐵路與地方發展必須緊密結合，考量到地下化未來的延伸，南端引道南移是早晚要做的，要求交通部盡速來做。

鐵道局土建組回應，地下化起終點皆為參考市府提供可行性方案，加上火車爬坡出土坡度不能太陡，並考量火車行駛安全，才會擇定新光路。地方民眾聲音鐵道局有收到，解決方案非僅出土南延，還有其他方式。目前鐵道局及桃市府將花1個月評估解決方案，預計8月15日再召開協調會研議。