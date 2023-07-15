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讓身障兒童學習向前邁步 獅子會捐贈苗縣專業輔具

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
國際獅子會300-G1區、苗栗縣獅子會募集愛心款購買交通車、兒童步態助行器和擺位椅各一台捐贈苗栗縣身障個案管理中心及身障日間照顧中心。記者胡蓬生／攝影
國際獅子會300-G1區、苗栗縣獅子會募集愛心款購買交通車、兒童步態助行器和擺位椅各一台捐贈苗栗縣身障個案管理中心及身障日間照顧中心。記者胡蓬生／攝影

國際獅子會300-G1區、苗栗縣獅子會關懷身障者及身障兒童，募集愛心款購買交通車、兒童步態助行器和擺位椅各一台捐贈苗栗縣身障個案管理中心及身障日間照顧中心；捐贈儀式上午在縣府舉行，縣長鍾東錦感謝獅子會團隊熱心公益及對苗栗縣的付出，希望善緣能往外擴散，讓苗栗到處充滿愛。

縣府社會處指出，苗栗縣獅子會去年底就曾捐贈身障日間照顧中心一台兒童步態助行器，希望讓受到障礙限制的孩子得以借助輔具學習邁步，在專業訓練下逐漸擺脫限制；今年獅子會持續以行動支持縣府推動身障服務，發動募款再捐贈交通車、兒童步態助行器及擺位椅各一部，希望可造福更多身障兒童及家庭。

獅子會300-G1區總監楊壹麟、苗栗縣獅子會長周羽宸及會員多人上午出席見證捐贈儀式，鍾東錦也以身為獅子會員為榮，感謝獅子會團隊熱心公益。

鍾東錦表示，身障者個管中心今年已服務約200名身障者，提供電訪、面訪及資源連結等共877人次，身障個管中心成

立後，至今年6月底已服務逾1700名身障，服務遍及18鄉鎮市，能有一台專屬交通車，相信能讓服務更快速綿密 。

社會處指出，兒童步態助行器及擺位椅將用於身障日照中心，提供至少8名有需要的身障兒童使用，透過專業輔具及物理治療師協助，相信能讓不會跨步、不會往前的身障兒童努力抗衡「張力移動」，擺脫限制並獲得更優質的照顧服務；目前身障日照中心服務21名身障兒少，提供日間托育、時段療育、到宅療育、早期療育諮詢，促進延緩生理功能退化，同時紓解家庭照顧者的壓力。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

國際獅子會300-G1區、苗栗縣獅子會募集愛心款購買交通車、兒童步態助行器和擺位椅各一台捐贈苗栗縣身障個案管理中心及身障日間照顧中心。記者胡蓬生／攝影
國際獅子會300-G1區、苗栗縣獅子會募集愛心款購買交通車、兒童步態助行器和擺位椅各一台捐贈苗栗縣身障個案管理中心及身障日間照顧中心。記者胡蓬生／攝影
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國際獅子會300-G1區、苗栗縣獅子會募集愛心款購買交通車、兒童步態助行器和擺位椅各一台捐贈苗栗縣身障個案管理中心及身障日間照顧中心。記者胡蓬生／攝影
國際獅子會300-G1區、苗栗縣獅子會募集愛心款購買交通車、兒童步態助行器和擺位椅各一台捐贈苗栗縣身障個案管理中心及身障日間照顧中心。記者胡蓬生／攝影

身障者 獅子會 苗栗縣

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