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西濱快後龍工區測照桿今起執法 警方：不是搶錢陷阱

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
台61線西濱快速公路苗栗縣後龍施工路段，在南下105.3公里處增設的測速照相固定桿今天起開始執法，限速50公里。圖／苗栗縣警局提供
台61線西濱快速公路苗栗縣後龍施工路段，在南下105.3公里處增設的測速照相固定桿今天起開始執法，限速50公里。圖／苗栗縣警局提供

台61線西濱快速公路苗栗縣後龍、西湖施工路段，南下105.3公里處增設的測速照相固定桿今天起開始執法，限速50公里，台61線高架路段速限通常維持在80、90公里，但後龍路段工區因施工，兩線車道寬度限縮，過去事故頻傳，尤其重車常失控，苗栗縣警局提醒駕駛人行經時務必注意速度管理，以保行車安全。

台61線104至107公里路段，公路總局辦理後龍觀海大橋及西湖溪橋改建工程，採分階段改道並以半半施工方式進行，車道寬度縮減，速限也降為50公里，但施工後已多次發生大型車失控事故。

苗栗縣警局指出，後龍觀海大橋及西湖溪橋為施工路段，工期至2025年8月，工區路段速限降低，沿線也設置相關標誌、標線提醒駕駛人減速，但部分駕駛人車速仍偏快，未依速限50公里行駛，導致事故頻傳，縣警局為落實速度管理，在工區105.3公里南下路段增設測速照相桿，7月15日起執法。

苗栗縣警局、公路總局等單位在台61線施工路段增設固定測速桿，且限速從90公里降為50公里，一度引起熱議，擔心變成搶錢陷阱；苗栗監理站認為工區設固定測速桿確實少見，但只要依規定設置工區速限標誌，並在300至1000公尺前有測速限締標誌，並無問題。

縣警局交通隊表示，增設的測照桿在後龍龍港匝道的南側，上、下匝道的車輛不會有被測照取締的困擾，增設固定測速桿希望主線直行車輛在進入工區時能做好速度管理，避免因車速過快發生事故，開罰並非執法目的；新修正的道路交通管理處罰條例已於6月30日施行，嚴重超速由現行超過規定最高時速60公里，修正為超過最高時速40公里；罰鍰上限也由2萬4000元提高至3萬6000元，提醒駕駛人注意。

台61線西濱快速公路104至107公里後龍觀海大橋及西湖溪橋施工路段，車道寬度縮減，速限也降為50公里。記者胡蓬生／攝影
台61線西濱快速公路104至107公里後龍觀海大橋及西湖溪橋施工路段，車道寬度縮減，速限也降為50公里。記者胡蓬生／攝影
台61線西濱快速公路苗栗縣後龍施工路段，在南下105.3公里處增設的測速照相固定桿今天起開始執法，限速50公里。圖／苗栗縣警局提供
台61線西濱快速公路苗栗縣後龍施工路段，在南下105.3公里處增設的測速照相固定桿今天起開始執法，限速50公里。圖／苗栗縣警局提供
台61線西濱快速公路104至107公里後龍觀海大橋及西湖溪橋施工路段，車道寬度縮減，速限也降為50公里。記者胡蓬生／攝影
台61線西濱快速公路104至107公里後龍觀海大橋及西湖溪橋施工路段，車道寬度縮減，速限也降為50公里。記者胡蓬生／攝影

測速 速限 交通違規

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