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園區回饋金沒用來蓋空橋？竹市府：已提計畫爭取專案補助

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府規畫在關埔地區興建首座空橋，地點在埔頂三路、慈雲路路口，預計年底工程發包。記者張裕珍／翻攝
新竹市政府規畫在關埔地區興建首座空橋，地點在埔頂三路、慈雲路路口，預計年底工程發包。記者張裕珍／翻攝

新竹市長高虹安上任力推關埔空橋建設，綠黨議員劉崇顯質疑高虹安選前曾抨擊市府未將園區回饋金用於空橋建設，但今年最新提送的園區回饋金執行計畫依然如此，酸是「高委員打臉高市長」。市府回應，已先自編1500萬元拚第一期空橋年底開工，讓園區回饋金用在刀口上，6月另提送計畫向科管局爭取中央專案補助。

東區市議員劉崇顯說，議會日前進行的臨時會中，市府提送了今年度的園區回饋金執行計畫，他發現用於空橋經費的補助為「0元」 ，讓他大吃一驚，因為去年時任立委的高虹安就在選舉時抨擊此事，並指半數補助用於公園相關建設，延宕了空橋建設。

「高市長雙重標準，令人失望。」劉崇顯說，今年新竹市園區回饋金執行計畫總經費4620萬元，公園建設補助2680萬元占58%；他提醒高虹安應謹記承諾，建議立刻啟動跨慈雲路以外的其他座空橋規畫，才來得及納入明後年度的園區回饋金核銷程序。

竹市府今天說明，第一期空橋以「年底開工」為目標，不會用到全部園區回饋金，因此市府將回饋金先挹注於校園及其他改善項目，讓每一分經費都能花在刀口上，希望議員別再誤解關埔空橋的規畫及市府推動的決心，府會同心協力完成市民冀盼建設。

至於關埔空橋第一期進度如何？市府說明，已完成基本設計及舉辦2次地方公聽會，正辦理細部設計作業中，預計7月底提送預算書圖，8月審查預算書圖，後續簽辦發包並公開閱覽接著上網招標，如招標順利，第一次開標最快約10月底，力拚年底開工。

市府指出，關埔空橋建設第一期經費初估約1億5000萬元，按預算合理配置，市府今年度已編列1500萬元，足可提供辦理後續空橋工程發包作業。市府也另於6月提送第一期空橋建設計畫向科管局爭取中央專案補助，再有不足者，也可納入明年度預算經費檢討調整支應。

針對關埔空橋二期建設計畫，市府也說明，同時鼓勵擴大民間參與公共建設、公私協力合作動能。近期已透過結合相關法令獎勵措施、都市土地開發利得回饋、都市更新及都市開發回饋捐建機制等，後續採多元方式自籌經費來源及推動後期空橋建設。

新竹市政府將在慈雲路、埔頂三路口興建首座空橋。本報資料照片
新竹市政府將在慈雲路、埔頂三路口興建首座空橋。本報資料照片

高虹安 議員

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