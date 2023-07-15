農地違建當心衛星監測「法眼」 新竹市裁處件數成長5倍

農地違規當心挨罰。新竹市政府地政處負責非都市土地違反區域計畫法裁處，也配合內政部運用衛星影像偵測國土疑似變異點現勘，前年裁處2件，去年因為衛星監測頻率提升，衛星變異點通報速度加快，裁處件數成長5倍至10件；今年1至5月也已裁處5件，持續增加中，特別提醒民眾「法眼」犀利，違者可裁處6萬元至30萬元。

竹市府地政處說明，農地遭違規使用樣態多，舉凡興建鐵皮屋、農舍擴建、堆置廢棄物、鋪設水泥地及碎石、填土都觸法。因此民眾不論是在開發使用或辦理土地改良前，一定要先向當地區公所或相關單位洽詢釐清用途是否符合規範，避免違規受罰。

地政處主要負責非都市土地違反區域計畫法裁處，地政處人員說明，裁處案件有3大來源，分別為民眾檢舉、機關移送，再來是因應科技發展而來的國土利用監測計畫通報變異點。所謂衛星監測是內政部透過衛星比對出地面出現異常變化，即時將資訊提供給地方政府，再由人員至現場查證回報，並定期列管追蹤。

地政處地用科進一步說明，許多農地違建興建速度快，可能是在農地違法蓋鐵皮屋作為工廠或倉儲，但只要「從農地違法長出來就不對」，衛星監測只要發現地表一有變動就一定會照到，農地違建幾乎無所遁形，現勘後若確認有開挖同意文件，則會回報系統銷案。

新竹市地政處最新統計，非都市土地違反區域計畫法裁處件數逐年成長，2020年民眾檢舉2件、國土利用監測計畫通報變異點2件、機關移送32件，總共36件；2021年民眾檢舉2件、國土利用監測計畫通報變異點2件、機關移送34件，總共38件。

到了去年因為國土利用衛星監測頻率提高，新竹市2022年民眾檢舉7件、國土利用監測計畫通報變異點增至10件、機關移送47件，總共64件；今年1到5月民眾檢舉8件、國土利用監測計畫通報變異點5件、機關移送9件，總共22件，案件還在逐步增加中。