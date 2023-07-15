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青年職人工作坊 傳承苗栗技藝

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗縣政府昨天宣布啟動「青年職人創新孵育工作坊」，展出指導老師的特色產品。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府昨天宣布啟動「青年職人創新孵育工作坊」，展出指導老師的特色產品。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府昨天宣布啟動「青年職人創新孵育工作坊」，廣邀在地職人授課，推出染印、木工、陶藝、服飾、皮革、花藝等多元領域的技藝課程，並提供540個免費報名的學員名額。縣府歡迎18歲以上、45歲以下青年報名，以縣籍青年優先，也盼藉此傳承地方特色產業。

縣府勞青處長王浩中說，縣府重視青年職涯發展，7月啟動青年職人創新孵育工作坊，開設4大主題、36個班次，由21名講師帶領學員感受自造樂趣。

苗栗縣長鍾東錦昨天主持工作坊啟動儀式，會場展示6名工作坊指導老師的工藝產品，包括勝興365青年創業基地職人童正一的手工原木筆，細節精巧；竹南Wahr工作室謝育昀的拼布創作，手藝精湛，「纏花達人」林子齡的各式纏花作品，展現客家文化之美。

鍾東錦說，縣府提供機會、把門打開，讓年輕人能發掘出路，尤其苗栗的陶藝、木雕和藺草等產業發展成熟，希望經由老師傅與青年職人的技術交流，激盪青年創意，同時發揚在地好工藝。報名資訊可洽專案辦公室04-23214125#35。

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