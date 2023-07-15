竹縣連5年獲招商卓越獎

新竹縣近年發展快速，尤其瞄準AI產業，去年又完成1件高達44.2億元投資的AI智慧園區產業專用區招商案簽約，連帶讓竹縣連5年獲得財政部「招商卓越獎」。縣長楊文科昨天北上接受行政院長陳建仁表揚，並獲頒237萬元促參獎勵金，他表示縣府將持續招商引資，邁向科技首都。

坐落新竹縣竹北市的AI智慧園區開發如火如荼，縣府指出，前年先將AI智慧園區內產業專用區（一），以設定地上權方式招商，順利與智邦科技、緯創資通、義隆電子及普生等4家大廠簽約，將在2024年底陸續興建完成。

去年也將AI智慧園區內產業專用區（二）同樣以設定地上權方式招商，成功與智邦科技簽約。縣府看好AI產業潛力，將園區發展定位為兼具智慧研發與設計示範、產學合作與技術交流、友善環境與產業群聚的產業創新基地。

楊文科表示，新竹縣政府連5年獲得招商卓越獎及獎勵金，是新竹邁向科技首都的過程，也是縣府團隊不斷努力的成果。尤其整體AI智慧園區帶來的民間投資金額高達135億元，預估未來將創造年產值達1000億元以上、創造4000個工作機會。

楊文科也說，為打造新竹縣30年榮景，縣府將持續推動招商引資，吸引民間廠商投入公共建設促進產業發展及經濟繁榮，獲頒的促參獎勵金，將運用在新竹縣未來促參相關建設案的可行性評估、先期規畫等民間參與項目。