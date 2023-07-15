聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣連5年獲招商卓越獎

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導

新竹縣近年發展快速，尤其瞄準AI產業，去年又完成1件高達44.2億元投資的AI智慧園區產業專用區招商案簽約，連帶讓竹縣連5年獲得財政部「招商卓越獎」。縣長楊文科昨天北上接受行政院長陳建仁表揚，並獲頒237萬元促參獎勵金，他表示縣府將持續招商引資，邁向科技首都。

坐落新竹縣竹北市的AI智慧園區開發如火如荼，縣府指出，前年先將AI智慧園區內產業專用區（一），以設定地上權方式招商，順利與智邦科技、緯創資通、義隆電子及普生等4家大廠簽約，將在2024年底陸續興建完成。

去年也將AI智慧園區內產業專用區（二）同樣以設定地上權方式招商，成功與智邦科技簽約。縣府看好AI產業潛力，將園區發展定位為兼具智慧研發與設計示範、產學合作與技術交流、友善環境與產業群聚的產業創新基地。

楊文科表示，新竹縣政府連5年獲得招商卓越獎及獎勵金，是新竹邁向科技首都的過程，也是縣府團隊不斷努力的成果。尤其整體AI智慧園區帶來的民間投資金額高達135億元，預估未來將創造年產值達1000億元以上、創造4000個工作機會。

楊文科也說，為打造新竹縣30年榮景，縣府將持續推動招商引資，吸引民間廠商投入公共建設促進產業發展及經濟繁榮，獲頒的促參獎勵金，將運用在新竹縣未來促參相關建設案的可行性評估、先期規畫等民間參與項目。

新竹 楊文科 產業專用區

延伸閱讀

新竹縣連5年獲招商卓越獎 楊文科：邁向科技首都

綠營揭楊文科縱容關西水汙染 縣府：依法監督、已送檢調

守護河川水質 楊文科帶隊突擊稽查鳳山溪上游工廠

民進黨團批楊文科縱容關西水汙染 工廠地主還是大樁腳

相關新聞

等了852天 桃園運動中心泳池修復啟用

桃園國民運動中心2018年開幕後，發生原營造商倒閉、游泳池施工品質差等狀況，泳池磁磚剝落、漏水等問題不斷，暫停營運852...

八德視察新校工程 鄭文燦送大禮

桃園人口破230萬，新設學校進度受矚目。行政院副院長鄭文燦昨天回家鄉八德區了解仁德國小設校進度，並當場「送大禮」宣布中央...

新竹瓦斯管線 市府促全面盤整

新竹縣6月發生瓦斯整壓站壓力異常致瓦斯外洩、氣爆事故，新竹瓦斯公司供氣範圍涵蓋新竹市，今年預計汰換3095公尺長度老舊管...

竹縣連5年獲招商卓越獎

新竹縣近年發展快速，尤其瞄準AI產業，去年又完成1件高達44.2億元投資的AI智慧園區產業專用區招商案簽約，連帶讓竹縣連...

青年職人工作坊 傳承苗栗技藝

苗栗縣政府昨天宣布啟動「青年職人創新孵育工作坊」，廣邀在地職人授課，推出染印、木工、陶藝、服飾、皮革、花藝等多元領域的技...

獲營運許可 機捷老街溪站月底通車

桃園機場捷運線為全台最長的捷運路線，由A21環北站延伸至A23中壢站路段為機捷連結中壢車站最後一哩路，其中，A21延伸至...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦