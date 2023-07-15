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等了852天 桃園運動中心泳池修復啟用

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園市長張善政（前）昨天到桃園國民運動中心，了解修復後的游泳池工程品質。記者鄭國樑／攝影
桃園市長張善政（前）昨天到桃園國民運動中心，了解修復後的游泳池工程品質。記者鄭國樑／攝影

桃園國民運動中心2018年開幕後，發生原營造商倒閉、游泳池施工品質差等狀況，泳池磁磚剝落、漏水等問題不斷，暫停營運852天，市府追加預算1400萬元修復後昨天啟用。市長張善政說，公共工程即便公開透明，但不良廠商得標是「多災多難」開始，市府將建立廠商履歷等機制把關。

桃園國民運動中心坐落在桃園區三民路，是桃園首座發包、完工的運動中心，市府斥資修復游泳池加強池體結構支撐，優化SPA池躺椅及相關設施，昨天終於重啟，吸引民眾游泳消暑。

張善政出席游泳池修復啟用典禮，心情五味雜陳，他說，工程得標廠商倒閉也就罷了，施工品質簡直「不堪入目」，也因為游泳池蓋好後近3年不能用，不只營運商虧損，市府也收不到權利金。

張善政說，市府團隊認為除了招標要符合採購法，也要建立更精進的機制，找到真正的優質廠商，這是市府要努力的方向。目前還沒有發現其他案子有重大品質問題，若有將啟動體檢委員會。

後續如何提升公共工程品質？市府指出，會建立外審制度委託第三方機構進行結構或設計審查，並在施工過程階段性審查；同時推動建立廠商履歷、加強可行性評估、施工階段偵錯檢核等機制。

市議員凌濤說，贊同市長張善政要找到優質廠商，但採購法採取最低標制度，恐致工程品質低落、工期延宕，甚至衍生維繕問題。短期建議強化公務人員教育訓練，長期還是必須檢討採購法。

桃園 張善政

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