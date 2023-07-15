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新竹瓦斯管線 市府促全面盤整

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導

新竹縣6月發生瓦斯整壓站壓力異常致瓦斯外洩、氣爆事故，新竹瓦斯公司供氣範圍涵蓋新竹市，今年預計汰換3095公尺長度老舊管線，總經費2千多萬元；副市長蔡麗清前天在竹瓦總經理邱世昌拜會時要求全面盤整汰舊換新，並要提出3年計畫，邱允諾會配合辦理。

新竹市政府產業發展處指出，新竹市轄內供應天然氣事業單位分別有新竹瓦斯公司與台灣中油公司；新竹瓦斯公司於新竹市供氣用戶約9萬4000戶，並設置107處整壓站，過去3年從2020年至2022年竹瓦公司汰換管線長度累計約1萬1700公尺。

邱世昌昨到竹市府拜會蔡麗清，報告竹瓦在新竹市天然氣供氣設備後續加強作為，同時說明竹市老舊瓦斯管線分布情形及汰換計畫，以及管線加強巡檢維護頻率及微電腦瓦斯表推廣等進程。

蔡麗清在會中要求瓦斯公司務必提高巡檢頻率、加強保養維護，也期許竹瓦除了落實巡查安檢外，應從系統面來思考檢討如承包商的施工品質、加強作業人員教育訓練等。邱世昌回應，公司會積極處理老舊管線汰換計畫，並將主動提升管線巡檢維護頻率等。

由於新竹瓦斯公司向來在每年10月提報汰換老舊管線計畫，竹市府前天也要求竹瓦公司應全面盤整，並要提出3年的整體管線汰換計畫，並考量市府的道路挖掘次序，提升汰舊換新效率。

新竹 蔡麗清 瓦斯外洩

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