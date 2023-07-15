八德視察新校工程 鄭文燦送大禮

桃園人口破230萬，新設學校進度受矚目。行政院副院長鄭文燦昨天回家鄉八德區了解仁德國小設校進度，並當場「送大禮」宣布中央補助仁德國小1.5億元規畫經費。但有居民質疑鄭文燦任內曾稱仁德國小113年招生，現在還沒蓋好形同跳票，綠營議員緩頰仁德附幼已動工，明年就可招生。

桃園市政府向教育部申請新興人口成長地區新設學校專案，全國17校獲補助，桃園就占5所，總經費逾12億元，包括龜山區文青國中小、中壢區青埔國小、青園國小、環北國中及龍興國小。

鄭文燦昨天接連到龜山與八德了解新學校工程，其中，八德因八擴地區年輕家庭多，八德國小實施總量管制措施。他也帶來好消息，表示因補助學校的設校規模調整，教育部決定將結餘的經費1.5億元給仁德國小設校，藉此紓解八德國小的總量管制壓力，桃園市等於6所學校獲得專案補助。

由於鄭文燦在桃園市長任內於議會答詢時提出仁德國小設校計畫，表示113年度招生，居民認為當時根本沒經費形同跳票。市議員呂林小鳳指出，仁德國小附幼已經先動工，明年可招生，也認為1.5億元補助款是「大禮」，教育局可著手規畫，並無跳票。

教育局長劉仲成指出，八德擴大都市計畫地區遷入人口多，預計於112學年度成立仁德國小籌備處，以36班規模興建，如果工程發包順利，116學年招生。

此外，市府因應機場捷運A7站移入人口增加，及龜山地區重畫新興住宅建案開發，啟動文青國中小2期工程，第1期幼兒園已在6月完工，地方盼後續校舍工程加速進行，讓孩子銜接入學。