跳脫傳統家具做木雕創作 父子3人木藝館展至明年中
桃園市立大溪木藝生態博物館於「藝師館」呈現大溪在地木職人的精彩故事，今起開幕「世代傳薪陳柏融父子木雕工藝展」，陳家父子跳脫傳統大溪家具、神桌的雕刻裝飾，從鑿花技法中的透雕切入，讓雕刻本身即是獨特的藝術作品，以精湛、寫實的雕刻技法，詮釋所刻畫自然界生命最美的樣態，展現的創作能量成就細緻雕刻工藝。
藝師陳柏融從小便展露工藝天分，中學時期開始學習傳統木雕，後因市場消費型態、民眾生活起居習慣改變的影響下轉向藝術創作，藝術創作作品屢屢於國內各項比賽中獲得佳績，且受邀於總統府、公務機關或不同民間單位展出作品，並獲得台灣工藝之家殊榮。本次特展「生命系列」作品立基刻畫自然意象的理念，其中「三代同堂」及「全家福」，更是陳柏融藝師師法自然的經典代表作之一。
第二代藝師陳泓儒、陳宥升都在17歲那1年，追隨父親投入木雕創作，完整習藝3年4個月後，秉持一藝致精的職人精神，至今創作十餘年不曾懈怠。本次展覽，長子陳泓儒的作品「豐收」是觀察南瓜生長，歷經風雨日曬最終結成纍纍果實，次子陳宥升的「升」系列為觀察棄置的絲瓜綻出新芽，驚嘆其強韌生命力而觸動創作靈感，創作主題皆流露對萬物時序與自然界的生命意象關懷，又不失年輕一代的思維。
本次展出作品逾10件，其中包含2兄弟利用木餘料創作的文創商品及生活小器物，另有父子3人協力創作的「花堵」及「龍榜」，是陳柏融藝師傳承倆兄弟傳統鑿花技藝，每一刀一鑿更是父子情深的期許。本次展期至明年中，另將於7月19、23日辦理2場推廣活動，由陳泓儒藝師作品導覽，及帶來木香料手作體驗活動，帶領觀眾以五感體驗認識木料及餘料再利用。
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