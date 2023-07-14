新竹縣連5年獲招商卓越獎 楊文科：邁向科技首都

新竹縣近年發展快速，去年更完成44.2億元投資的AI智慧園區招商案簽約，創下新竹縣近年新高，新竹縣也已連續5年獲財政部「招商卓越獎」及獎勵金，今天縣長楊文科代表出席位於台北國際會議中心的民間參與公共建設招商大會接受表揚。楊文科喊出會持續積極招商，讓新竹「邁向科技首都」。

楊文科表示，新竹縣政府自他上任以來至今，已連續5年獲得招商卓越獎及獎勵金，這是新竹邁向科技首都的過程，也是縣府團隊不斷努力的成果。目前縣府正積極開發AI智慧園區，整體AI智慧園區涉及的民間投資金額就高達135億，更預估未來將創造年產值達1000億元以上，並創造4000個工作機會。

財政部今天在台北國際會議中心辦理民間參與公共建設招商大會，由楊文科代表接受行政院長陳建仁頒發招商卓越獎及促參獎勵金，獎勵金237萬元，將運用在新竹縣未來促參相關建設案的可行性評估、先期規畫等民間參與項目。

陳建仁表示，每一件促參案都代表公私協力、公私共好的精神，政府的力量有限，民間的力量卻無窮，推動促參有助於引進民間豐沛的資金、創意及靈活經營模式，可以補足政府在公共服務上的量能及觀念上的不足，更能減輕人力及財政的負擔。

財政部長莊翠雲表示，去年民間參與公共建設的成果相當豐碩，在中央及地方政府的推動下共簽約139件民間投資，民間投資金額達2828億元，創下近10年的新高，減少政府財政支出1113億，增加財政收入1663億元，創造超過6萬個就業機會。

目前新竹縣AI智慧園區正在開發，園區內的產業專用區以設定地上權方式招商，順利與4間大廠，智邦科技、緯創資通、義隆電子及普生簽約，將在明年底陸續興建完成。未來發展定位為一處兼具智慧研發與設計示範、產學合作與技術交流、友善環境與產業群聚的產業創新基地。

楊文科提到，為打造新竹縣30年榮景，縣府團隊積極推動招商引資，吸引更多民間廠商投入公共建設促進新竹縣產業發展及經濟繁榮，其中AI產業是台灣未來確保國際競爭力的重要科技領域，新竹縣身為台灣科技大縣，因此將設置新竹縣AI智慧園區列為5大重要政策之一。

新竹縣府產發處表示，期盼AI智慧園區結合新竹縣科技與人文資源優勢，推動生活服務、美食特產、在地民俗、藝文活動、行銷策略及顧客服務輔導等措施，並定位為支援與共享服務基地。