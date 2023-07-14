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苗栗青年職人創新孵育工作坊啟動 540個免費學員名額

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府「青年職人創新孵育工作坊」今天宣布啟動，會場展示6名工作坊指導老師的工藝實力及特色產品。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府「青年職人創新孵育工作坊」今天宣布啟動，會場展示6名工作坊指導老師的工藝實力及特色產品。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府辦理的「青年職人創新孵育工作坊」今天啟動，邀在地各領域職人安排課程，提供540個學員名額免費參加課程，有染印、木工、陶藝、服飾、皮革、花藝等不同面向的技藝課程，縣府歡迎縣籍青年朋友踴躍報名圓夢。

縣府勞青處長王浩中表示，近年各國鼓勵「動手做」風氣，強調創新、創意的「做中學」精神，縣府重視青年職涯發展，為協助青年探索及發展規畫，7月啟動青年職人創新孵育工作坊，共推出4大工作坊，開設36個班次，將由各領域21名講師帶領，讓學員透過課程感受自造的樂趣，也藉由交流激發跨領域間的合作與創意，發展具個人特色且有職人風格的作品，傳承地方特色產業。

苗栗縣長鍾東錦上午主持工作坊啟動儀式，他表示縣府提供機會、把門打開，讓年輕人能發掘另一個世界和發展出路，課程不論培養觀賞者、創作者都是好事，尤其苗栗的陶藝、木雕和藺草等產業發展成熟，課程又結合在地元素，經由老師傅與青年職人的技術交流，相信能培植更多優秀青年，激盪新創意、完成具自我風格的文創產品，發揚保存苗栗在地好工藝。

會場也展示6名工作坊指導老師的工藝實力及特色產品，包括勝興365青年創業基地職人童正一的手工原木筆、三義木雕家陳佩吟的木雕細膩工法、後龍美革鄉間工坊游靜敏的皮革作品；竹南Wahr工作室謝育昀的拼布與手縫技巧；南庄青年職人徐靖涵設計的香氛文創產品；纏花達人林子齡的各式纏花作品，展現客家特色及文化之美。

勞青處指出，歡迎18歲以上、45歲以下青年報名，以縣籍青年優先，相關課程資訊將發布於「苗栗好青年-勞工及青年服務讚」粉絲專頁，或致電洽詢專案辦公室04-23214125#35。

苗栗縣政府「青年職人創新孵育工作坊」今天宣布啟動，會場展示6名工作坊指導老師的工藝實力及特色產品。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府「青年職人創新孵育工作坊」今天宣布啟動，會場展示6名工作坊指導老師的工藝實力及特色產品。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府辦理的「青年職人創新孵育工作坊」今天宣布啟動。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府辦理的「青年職人創新孵育工作坊」今天宣布啟動。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府「青年職人創新孵育工作坊」今天宣布啟動，會場展示6名工作坊指導老師的工藝實力及特色產品。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府「青年職人創新孵育工作坊」今天宣布啟動，會場展示6名工作坊指導老師的工藝實力及特色產品。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣政府「青年職人創新孵育工作坊」今天宣布啟動，會場展示6名工作坊指導老師的工藝實力及特色產品。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府「青年職人創新孵育工作坊」今天宣布啟動，會場展示6名工作坊指導老師的工藝實力及特色產品。記者胡蓬生／攝影

青年 苗栗縣 陶藝

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