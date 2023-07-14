偏鄉全校僅15生 企業將科技帶上山讓童過不一樣暑假

中華電信「5G無塑數位再生列車」與桃園市自造者協會和桃園市揚格複式童軍團合作，投入ESG與偏鄉學校的多元化教育，於7月期間至復興光華國小「夏日好快樂暑期營」，規畫Maker教育和童軍技能教育相關課程，通過遊戲、動手製作和團隊合作，培養他們的創造力和激發潛能。

光華國小為桃園最迷你小學，全校1至6年級學生僅有15位，本次活動透過 Maker教育，讓孩童在導師指導下，透過手繪、電腦繪圖和手作藍芽音箱等活動，體驗到自己親手創造的樂趣。實作活動不僅鼓勵孩子們發揮想像力和創造力，還培養解決問題的能力。

另外童軍教育也是重點之一，童軍的遊戲方式和專業指導，孩童們學習到童軍的各項技能，包括野外求生、導航、結繩、工程等，他們通過實踐活動，培養了團隊協作、領導能力和解決問題的技巧，這些童軍技能將有助於孩子們在未來的成長過程中建立自信心和自立能力。

中華電信桃園營運處副總曾伯達表示，偏鄉地區長期面臨師資不足的問題，因此與民間企業或團體持續合作，不僅向復興的孩童家中捐贈電腦，還在當地小學推廣多元化教育，也期待更多企業或團體加入行列，共同為偏鄉的孩子們帶來更多元、更豐富的教育資源。