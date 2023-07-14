竹瓦今年將汰換3公里老舊管線 竹市府要求提3年計畫

新竹縣今年6月發生瓦斯整壓站壓力異常導致瓦斯外洩、氣爆事故，由於新竹瓦斯公司供氣範圍涵蓋新竹市，今年預計汰換3095公尺老舊管線。竹瓦總經理邱世昌日前曾公開說明新竹市汰換進度較慢，昨天赴新竹市政府拜會，副市長蔡麗清會中要求竹瓦全面盤整汰舊換新，並提出1年與3年計畫，提升公共安全。

邱世昌日前赴新竹縣議會專案報告，表示今年度已編列2億1630萬9630元經費，針對有影響安全之虞、報修頻率高、超過年限等老舊管線優先汰換。他並說明，全部需要汰換管線約226公里，竹市汰換進度較慢，是因為新竹市前市長林智堅認為汰換管線時，對交通和市容會造成影響，因此核准案件少。

新竹市政府產業發展處指出，新竹瓦斯公司目前於新竹市供氣用戶約9萬4000戶，並設置107處整壓站，今年在新竹市提出的管線汰換計畫，預計汰換3095公尺長的老舊管線，經費約2千多萬元。2020年至2022年竹瓦公司汰換長度累計約1萬1700公尺。

新竹瓦斯公司總經理邱世昌昨天到新竹市政府拜會新竹市副市長蔡麗清，報告該公司在新竹市天然氣供氣設備後續加強作為，同時說明目前在新竹市的老舊瓦斯管線分布情形及汰換計畫，以及管線加強巡檢維護檢修頻率及微電腦瓦斯表推廣等進程。

蔡麗清說，在竹北發生氣爆事件後，高虹安市長第一時間責成產發處督導瓦斯公司，在一周內完成巡檢加壓站設備，目前竹瓦公司與台灣中油公司在竹市所屬整壓站站體狀況良好，無漏氣情形發生。她也要求瓦斯公司務必提高巡檢頻率、加強保養維護。

不僅如此，蔡麗清也在會中表達新竹瓦斯公司除了落實巡查安檢外，應從系統面來思考檢討如承包商的施工品質、加強作業人員教育訓練、供氣設備定期檢修保養及加強安全維護等，並加強輔導老舊社區瓦斯管線汰換。

邱世昌對此回應，公司相當重視新竹市瓦斯設施設備的安全，後續將積極處理老舊管線汰換計畫，並將主動提升管線巡檢維護的頻率，並且強化微電腦瓦斯表推廣作業。

市府產發處長許智堡說，由於過去都是在每年10月底由事業單位提報要汰換多少老舊管線，昨天會中也當場要求竹瓦公司應全面進行新竹市管線汰舊換新及設備老舊換新的規劃安排，並要提出如未來1年與3年的整體管線汰換計畫，依序推進管線汰換。